Lanzaron el sitio oficial de la visita de León XIV a la Argentina

A la expectativa por la visita del papa León XIV a nuestro país, se sumó el lanzamiento realizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de la web oficial del evento, cuyo espacio buscará centralizar la información sobre las actividades del pontífice y facilitar la organización de quienes quieran asistir.

Se trata del sitio elpapaenargentina.com.ar que será el principal canal de información sobre la visita, según explicó el Episcopado en un comunicado.

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En el portal se podrá consultar la agenda del Papa, celebraciones y encuentros previstos y acceder a las novedades sobre su organización. Además de las actividades, la página reunirá modalidades de acceso e indicaciones prácticas para orientar a quienes quieran participar de los distintos encuentros.

La CEA señaló que la iniciativa busca acompañar los preparativos y facilitar la participación de los fieles en las celebraciones. El portal funcionará como un punto de consulta para seguir la información actualizada sobre la visita.

Dónde se alojará León XIV

León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial, mientras desarrolla las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

El mismo se encuentra ubicado en avenida Alvear 1637, a metros de la calle Montevideo. El edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952.

Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.