Las 10 ideas de regalos para el Día de la Madre que sí o sí van a gustarle
Mimos, recuerdos y clásicos que nunca fallan: diez opciones para sorprender a mamá el domingo 18 de octubre y acertar con el regalo.
Se acerca el domingo 18 de octubre y todavía no sabés qué darle a mamá: estos regalos para el Día de la Madre te sacan del apuro.
Hay opciones para todos los bolsillos, desde un mimo inolvidable hasta un detalle hecho a mano que va a emocionarla.
Con el 18 de octubre cada vez más cerca, conviene definir el regalo con tiempo y organizar un festejo inolvidable.
Los 10 regalos para sorprender a mamá en su día
- Día de spa: sacale un turno completo con masajes, pileta, sauna y mascarillas. Cerrá la jornada con una rica merienda para que desconecte de todo.
- Perfume: cada persona tiene un aroma que la caracteriza. Regalale su fragancia favorita o una nueva que sepas que va a gustarle.
- Desayuno: contratalo en una página especializada o recorré la panadería más rica que conozcas y armalo vos con todo lo que haga falta.
- Su plato favorito: cocinalo en casa, reservá con anticipación en un restaurante que lo prepare como a ella le gusta o pedilo a domicilio.
- Álbum o caja de recuerdos: imprimí fotos de momentos especiales, ordenalas por fecha o temática y sumá notas a mano. Lleva tiempo, y por eso conmueve.
- Obra de arte o decoración casera: un cuadro o un marco decorado con lanas, hilos o materiales de librería suma un toque único y refleja su gusto.
- Libro: si le gusta leer, buscá uno según sus preferencias. Podés optar por la edición en papel o por un ebook, lo que le resulte más cómodo.
- Joyas personalizadas: una pieza que lleve un mensaje de amor y gratitud. Sumá un joyero para guardarla: los hay de varios tamaños, materiales y precios.
- Cartera: visitá un shopping o un negocio de confianza y elegí una de calidad, siempre en base a sus gustos y a su estilo.
- Arreglo floral: es la opción más tradicional. Comprá uno ya hecho en tu florería de confianza o armalo vos con creatividad.
Cómo elegir el regalo ideal para el Día de las Madres
Lo más importante es pensar en sus gustos: los perfumes, las carteras y los libros funcionan mejor cuando reflejan lo que ella ya disfruta.
Si te decidís por un restaurante, hacé la reserva con anticipación para asegurar la mesa y que el festejo salga como lo soñaste.
Y si no querés arriesgarte, un arreglo floral es la opción más segura; nunca pasa de moda y siempre emociona.
Por qué el Día de la Madre se festeja en octubre
En Argentina la celebración cae el tercer domingo de octubre, a diferencia de otros países de la región que la realizan en mayo.
La costumbre se remonta a 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María.
El gobierno de José Félix Uriburu fijó el festejo para el domingo anterior o posterior, y con el tiempo quedó el tercer domingo.