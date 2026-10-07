Las 10 ideas de regalos para el Día de la Madre que sí o sí van a gustarle

Se acerca el domingo 18 de octubre y todavía no sabés qué darle a mamá: estos regalos para el Día de la Madre te sacan del apuro.

Hay opciones para todos los bolsillos, desde un mimo inolvidable hasta un detalle hecho a mano que va a emocionarla.

Con el 18 de octubre cada vez más cerca, conviene definir el regalo con tiempo y organizar un festejo inolvidable.

Los 10 regalos para sorprender a mamá en su día

Día de spa: sacale un turno completo con masajes, pileta, sauna y mascarillas. Cerrá la jornada con una rica merienda para que desconecte de todo. Perfume: cada persona tiene un aroma que la caracteriza. Regalale su fragancia favorita o una nueva que sepas que va a gustarle. Desayuno: contratalo en una página especializada o recorré la panadería más rica que conozcas y armalo vos con todo lo que haga falta. Su plato favorito: cocinalo en casa, reservá con anticipación en un restaurante que lo prepare como a ella le gusta o pedilo a domicilio. Álbum o caja de recuerdos: imprimí fotos de momentos especiales, ordenalas por fecha o temática y sumá notas a mano. Lleva tiempo, y por eso conmueve. Obra de arte o decoración casera: un cuadro o un marco decorado con lanas, hilos o materiales de librería suma un toque único y refleja su gusto. Libro: si le gusta leer, buscá uno según sus preferencias. Podés optar por la edición en papel o por un ebook, lo que le resulte más cómodo. Joyas personalizadas: una pieza que lleve un mensaje de amor y gratitud. Sumá un joyero para guardarla: los hay de varios tamaños, materiales y precios. Cartera: visitá un shopping o un negocio de confianza y elegí una de calidad, siempre en base a sus gustos y a su estilo. Arreglo floral: es la opción más tradicional. Comprá uno ya hecho en tu florería de confianza o armalo vos con creatividad.

Un regalo pensado con cariño puede ser el mejor mimo para el Día de la Madre.

Cómo elegir el regalo ideal para el Día de las Madres

Lo más importante es pensar en sus gustos: los perfumes, las carteras y los libros funcionan mejor cuando reflejan lo que ella ya disfruta.

Si te decidís por un restaurante, hacé la reserva con anticipación para asegurar la mesa y que el festejo salga como lo soñaste.

Y si no querés arriesgarte, un arreglo floral es la opción más segura; nunca pasa de moda y siempre emociona.

Por qué el Día de la Madre se festeja en octubre

En Argentina la celebración cae el tercer domingo de octubre, a diferencia de otros países de la región que la realizan en mayo.

La costumbre se remonta a 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María.

El gobierno de José Félix Uriburu fijó el festejo para el domingo anterior o posterior, y con el tiempo quedó el tercer domingo.