Las carnicerías venden cada vez menos y evitan aumentar precios para no cerrar: "Aguantamos como se puede"

Las carnicerías atraviesan una de las crisis más severas de las últimas décadas, lo que obliga a los comerciantes a adoptar una estrategia extrema: resignar aumentos en los mostradores pese a la suba de sus costos estructurales.

Durante un relevamiento por comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), personas ligadas al rubro de la carne coincidieron en que "la caída de las ventas en un año fue del 40%, a pesar de las promociones y las ofertas que realizan cada mes para subsistir".

"Aguantamos como se puede, lo peor es que nos acostumbramos a esta realidad. Los clientes piden de todo, pero compran la tercera parte de lo que se llevaban el año pasado. Además, para trabajar, nos complica y mucho el aumento de los alquileres y de los servicios", sostuvo Antonio Lozano, trabajador de la carne con más de 20 años en el rubro. "La sensación de ahogo es bastante grande. No hay ninguna posibilidad de que alguien que ponga un negocio y tenga empleado crezca. Yo, gracias a Dios, puedo seguir porque estoy solo", agregó.

Por el aumento de la carne vacuna los clientes se vuelcan más al pollo o al cerdo.

Emmanuel Lapetina, dueño de un frigorífico y carnicerías que están ubicadas dentro del Mercado Central, detalló: "En este último tiempo todo se agravó, en cuanto a ventas estamos comparativamente un 40% menos en kilos con el año pasado. A estos niveles, está muy difícil sostener el volumen porque sigue muy deprimido el bolsillo de la gente".

En un contexto donde el poder adquisitivo está fuertemente golpeado, los carniceros de barrio advierten que aplicar nuevos incrementos a los cortes vacunos significaría, de manera inevitable, paralizar por completo las ventas. La premisa actual en el sector ya no es resguardar la rentabilidad, sino garantizar la subsistencia mínima del negocio y evitar el cierre definitivo.

El principal detonante de esta parálisis comercial es el desplome histórico en la demanda interna de carne bovina. Según datos recientes de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita anual retrocedió de manera alarmante.

Esta retracción del mercado vacuno coincide con un hito estadístico y cultural sin precedentes: por primera vez en la historia del país, el pollo desplazó a la carne de vaca como la principal proteína elegida en las mesas locales.

Impulsada por una brecha económica contundente, donde un kilo de carne vacuna llega a promediar el equivalente a más de tres kilos de pollo entero, la demanda de cortes avícolas trepó hasta rozar los 50 kilos por habitante.

El cambio en la matriz de consumo obliga a las carnicerías tradicionales a reconvertirse a la fuerza para no desaparecer. Muchos comercios debieron ampliar sus góndolas para incorporar una oferta mayoritaria de pollos y derivados porcinos.