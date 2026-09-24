Las cuatro grandes novedades para jubilados y pensionados de cara a octubre 2026

Octubre 2026 se perfila como otro mes importante para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además del aumento que ya está definido, los adultos mayores recibirían un "extra" y volverían a contar con descuentos en compras.

La primera novedad es la suba de los haberes. Será del 1,66% y se calcula a partir de la inflación de agosto que difundió el INDEC, tal como establece la fórmula de movilidad vigente.

La segunda tiene que ver con el bono extraordinario. Si bien todavía falta que sea oficializado, todo indica que su pago continuará y se mantendría en $70.000, sin actualización.

Así, con el aumento de octubre, el haber mínimo pasará a ser de $435.748,51. Al sumarse el refuerzo, el total llegará a $505.748,51.

Por otro lado, con el aumento previsto para octubre, la PUAM subirá a $348.598,81 y, al sumar el refuerzo de $70.000, el total llegará a $418.598,81.

En el caso de las PNC por Invalidez o Vejez, el haber será de $305.023,96 y, con el bono, alcanzará los $375.023,96. Para las PNC de Madres de 7 hijos, el monto equivale a una jubilación mínima: cobrarán $435.748,51 más $70.000, por un total de $505.748,51.

Por último, la jubilación máxima quedará en $2.932.174,85, sin el refuerzo extraordinario.

Ya hay fecha de pago para jubilados





Aunque todavía resta la confirmación oficial, el calendario estimado indica que los jubilados y pensionados de la mínima empezarían a recibir sus pagos el jueves 8 de octubre. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y avanzarán de manera escalonada.

El calendario tendrá una particularidad: el lunes 12 de octubre será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por eso, habrá que esperar la definición de ANSES para saber si algunas fechas se adelantan, se agrupan o pasan al siguiente día hábil.

Jubilados y pensionados tendrán cuatro grandes novedades en octubre de 2026 (Imagen ilustrativa).

Los jubilados que cobran la mínima compartirán el calendario con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Una vez finalizado ese cronograma, llegará el turno de quienes reciben haberes superiores.

Se mantiene el descuento en compras

Los jubilados y pensionados seguirán contando durante octubre con distintas opciones para ahorrar en supermercados, farmacias y otros comercios, gracias al Programa Beneficios ANSES / Capital Humano.

La iniciativa contempla descuentos del 10% en varias cadenas al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber.

Beneficios según el banco de cobro

Los jubilados y pensionados también pueden acceder a beneficios "extra" según el banco donde cobran sus haberes, con promociones especiales en supermercados, farmacias y otros comercios.

En algunos casos, estas ofertas pueden combinarse con otros descuentos, mientras que en otros funcionan por separado.

Para aprovecharlas, generalmente alcanza con pagar con la tarjeta de débito o la billetera virtual vinculada a la cuenta donde se recibe la jubilación, respetando los días y condiciones de cada promoción.