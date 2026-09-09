Los trabajos de Chiche Gelblung antes de ser famoso: vendió medias y libros, y cantó tango en un bar

Antes de consolidar una extensa trayectoria como periodista en medios de comunicación, Samuel "Chiche" Gelblung, quien murió este miércoles a los 82 años, tuvo una impactante juventud en la que buscaba ganarse la vida con diversos trabajos.

A los 14 años abandonó su casa y vivió durante aproximadamente un año en un depósito de huevos podridos, donde no le cobraban para estar. Al poco tiempo se "acostumbró" al olor que tenía ese lugar.

Chiche Gelblung murió a los 82 años.

Esos años estuvieron marcados por la intención de subsistir; había dejado sus estudios porque tuvo que elegir entre estudiar o comer y se desempeñó como vendedor de medias y libros.

El primer acercamiento de Chiche al periodismo se produjo mientras trabajaba en un local de Corrientes y Medrano. En ese momento, identificó a un hombre que había participado en la estafa de ONAPRI, uno de los casos más rutilantes de los últimos tiempos, y optó por acercarse para hacerle una nota.

La desopilante historia con la que pudo estudiar periodismo

Gelblung tenía la intención de convertirse en periodista, pero atravesaba un gran inconveniente: no había terminado la escuela secundaria. Sin embargo, pudo convertirse en profesional gracias a la ayuda de un sacerdote jesuita que lo conocía.

El pedido era sencillo: enviar una carta a la Universidad del Salvador, en la que el sacerdote debía asegurar que aquel joven había acreditado sus estudios en un colegio de Ecuador, pero que la documentación había sido extraviada por la institución luego de un incendio.

Los primeros pasos de Chiche se dieron como corresponsal para un diario de Comodoro Rivadavia y colaboraciones para el diario La Razón; luego de estas experiencias se desempeñó en la Editorial Atlántida y en la revista Gente.

El paso de Chiche Gelblung como cantante de tango

Una de las grandes pasiones que tenía el periodista y conductor era cantar tango, que lo pudo realizar paralelamente a su profesión, casi de casualidad. La historia se remonta a la aparición de Mariano Ovejero, un pseudónimo que había comenzado a utilizar para firmar sus notas en la guerra de los Seis Días, en 1967.

Gelblung frecuentaba el bar La Botica del Ángel, ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Una noche faltó el cantante que se iba a presentar, generó un bache en el show y, ante la pregunta de quién podría reemplazarlo, aseguró que él cantaba tangos.

Esta inédita situación generó que por aproximadamente dos años llevara a cabo una doble vida en la que trabajaba como periodista y por las noches cantaba en los bares. Sin embargo, se inclinó por el periodismo debido a que cobraba más dinero con la profesión que había elegido.