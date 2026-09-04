Las dos buenas noticias de ANSES para personas que no tienen trabajo en septiembre 2026

Las personas que se encuentran sin trabajo tienen dos novedades importantes por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en septiembre. El organismo mantiene un beneficio clave para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un apoyo económico que se paga por unos meses mientras el trabajador busca volver a insertarse laboralmente. El monto y la duración del beneficio dependen de la situación de cada titular.

El beneficio alcanza a quienes estaban en relación de dependencia y perdieron su trabajo de forma involuntaria, ya sea por un despido sin justa causa, el vencimiento de un contrato o el cierre o la quiebra de la empresa.

Las dos buenas noticias de la ANSES para los desempleados en septiembre

El primer dato favorable para titulares de la Prestación por Desempleo es que, como el beneficio se calcula tomando como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y este tuvo una actualización por parte del Gobierno, tiene un nuevo aumento.

Por otro lado, la ANSES ya definió el calendario de pagos para este mes, con fechas establecidas según la terminación del DNI.

La prestación funciona como una ayuda económica por un período determinado, mientras el trabajador busca volver al mercado laboral. El tiempo durante el que se cobra depende de los aportes realizados antes de perder el empleo.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

El beneficio alcanza a trabajadores que estaban en relación de dependencia y perdieron su puesto de manera involuntaria. No todos los casos tienen el mismo tratamiento, pero entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin justa causa.

Finalización del contrato de trabajo.

Cierre o quiebra del empleador.

Renuncia por una causa justificada.

Además de acreditar alguna de estas situaciones, es necesario cumplir con un período mínimo de aportes para poder acceder al beneficio.

Cuántos aportes se necesitan para cobrar este beneficio de la ANSES

La cantidad de aportes exigida cambia según el tipo de trabajador.

En el caso de los trabajadores permanentes, se deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral.

La ANSES tiene dos novedades importantes para titulares de la Prestación por Desempleo en septiembre 2026 (Imagen ilustrativa).

Para quienes tienen trabajos eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado 12 meses dentro de los últimos tres años y, además, demostrar más de 90 días trabajados durante el último año.

Estos antecedentes laborales son los que la ANSES toma en cuenta para definir si corresponde otorgar la prestación y durante cuánto tiempo podrá cobrarse.

Cuánto paga la Prestación por Desempleo en septiembre

El importe no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula a partir del salario que tenía cada trabajador antes de quedar desempleado. Como referencia, se considera el 75% de la mejor remuneración mensual bruta de los últimos seis meses trabajados.

De todas formas, el resultado tiene un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo. Como la Prestación por Desempleo se paga a mes vencido, en septiembre se cobra tomando como referencia el valor correspondiente a agosto. Así es la escala:

Monto mínimo: $188.300 , equivalente al 50% del SMVM.

, equivalente al 50% del SMVM. Monto máximo: $376.600, equivalente al 100% del SMVM.

Es decir, aunque el cálculo según el sueldo anterior arroje una cifra mayor, el pago no puede superar el tope vigente para ese período.

Cuánto se cobrará en octubre

En octubre llegará el aumento correspondiente al nuevo valor del SMVM de septiembre, que quedó establecido en $383.800. Como la prestación se cobra a mes vencido, este importe se verá reflejado en los pagos de octubre.

La nueva escala será:

Monto mínimo: $191.900, equivalente al 50% del SMVM.

Monto máximo: $383.800, equivalente al 100% del SMVM.

De todos modos, estos valores representan los límites de la prestación. El importe final que recibe cada beneficiario depende de su liquidación y de la cuota que esté cobrando, ya que el monto comienza a reducirse progresivamente a partir del quinto mes.

Cantidad de cuotas

Para pedir la Prestación por Desempleo hay un plazo que conviene tener en cuenta: el trámite debe iniciarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral. Si se hace después, ANSES descuenta del total de cuotas los días transcurridos desde que terminó ese plazo.

En cuanto a la cantidad de cuotas que se pueden cobrar, estas dependen del tiempo trabajado y de los aportes registrados:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

Además, quienes tienen 45 años o más reciben automáticamente seis meses adicionales de cobertura.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite se puede hacer por internet o de manera presencial. Antes de comenzar, es importante reunir la documentación que permita demostrar cómo terminó la relación laboral.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

DNI.

Telegrama o carta documento de despido.

Notificación de la desvinculación.

Contrato de trabajo vencido.

Certificación de servicios.

Cualquier otra documentación laboral que permita acreditar el fin del empleo.

Una vez reunidos los papeles, hay que ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y comprobar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

Después, la solicitud puede realizarse de estas dos formas:

Online: mediante la Atención Virtual de ANSES, seleccionando la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y adjuntando la documentación. Presencial: con turno previo, en una oficina de ANSES y con los documentos necesarios.

Es necesario informar o confirmar el CBU de una cuenta bancaria donde se depositará el dinero correspondiente a cada cuota.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en septiembre

La ANSES definió el calendario de pagos del Plan 1 según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Quienes cobran por el Plan 2 recibirán el pago correspondiente a agosto entre el 1 y el 9 de octubre.