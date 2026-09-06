Las expensas ya superaron los $300.000 promedio en CABA: cuánto se paga barrio por barrio

El costo de mantenimiento de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires sufrió un incremento del 4,8% en agosto. Con este aumento, el valor promedio de las expensas alcanzó los $309.625, una suba de $14.289 respecto de los $295.336 registrados en julio.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la variación de este gasto fijo trepó al 21,77%. Y al comparar contra el mismo período del año pasado, el incremento total fue del 35,1%, según un informe de la firma de gestión inmobiliaria Octopus Proptech, que analiza la distribución de los costos operativos que pagan propietarios e inquilinos.

Barrio por barrio: dónde se paga más y dónde menos

La suma necesaria para cubrir los gastos comunes varía según las comodidades de cada edificio: la antigüedad de la estructura, la superficie cubierta y la presencia de amenities inciden en el monto final.

Puerto Madero se posicionó como el barrio con el mantenimiento más caro de la capital, con una liquidación promedio de $880.000 en agosto, una disparidad del 245% frente a los valores más bajos de la zona norte.

Dentro del segmento premium, Recoleta ocupó el segundo lugar con $530.000 mensuales, seguida por Palermo ($470.000), Retiro ($450.000), Belgrano ($400.000) y Barrio Norte ($350.000).

En el extremo opuesto, Saavedra registró el promedio más bajo de la ciudad con $255.000, seguido de cerca por Agronomía ($265.500). Más arriba se ubicaron Boedo y Colegiales, ambos en $270.000, Núñez ($275.000) y San Nicolás ($300.000).

En qué se va la plata

La estructura salarial del personal de portería es el gasto de mayor peso en los consorcios: las remuneraciones y contribuciones de ley de los encargados representan el 28,4% del total que se liquida cada mes.

El segundo rubro más relevante es el de los servicios públicos. El consumo de energía eléctrica, gas natural y agua en las áreas comunes equivale al 15,8% de la facturación total, sin ningún tipo de subsidio. Un porcentaje similar (15,6%) se destina a reparaciones, conservación edilicia y gastos operativos.

El análisis muestra un margen muy escaso para reducir estas obligaciones. "Los sueldos y cargas sociales siguen concentrando más de una cuarta parte de la expensa, por lo que la estructura de costos continúa siendo mayormente rígida en el corto plazo", analizó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus.