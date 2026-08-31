Las Leonas llegaron a la Argentina tras ganar su tercer Mundial de Hockey: "Un sueño hecho realidad"

Tras la histórica consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey con un triunfo por 3-1 en penales ante Países Bajos, la Selección Argentina regresó al país este lunes y fue recibida por una multitud en el Aeropuerto de Ezeiza.

Entre aplausos, algunas banderas y cánticos de "¡Dale campeón, dale campeón!", cientos de personas acudieron a la terminal para recibir al combinado argentino de hockey sobre césped, que volvió al país con la tercera medalla de oro de su historia.

Con la copa en primer plano y con la medalla de oro colgada en el cuello, las jugadoras argentinas saltaron al ritmo que impusieron los hinchas presentes y posaron para una foto grupal con las valijas de fondo.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó el Mundial invicto y logró vencer como visitante a Países Bajos, las actuales bicampeonas olímpicas, que además defendían el título mundial.

Por su parte, una de las protagonistas de la final fue Majo Granatto, quien convirtió el empate ante Países Bajos y llevó el partido a la definición por penales.

"Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos", expresó ante los medios presentes en Ezeiza.

Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey..

"Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros", agregó Granatto y contó cómo viven las jugadoras las horas posteriores a la consagración mundial: "Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla".

"Fue muy duro este proceso para nosotras, sufrimos mucho por momentos durante el año. Poder levantar la copa, poder traer la medalla para la Argentina en momentos en los que no hay tantas alegrías es una responsabilidad y un sueño hecho realidad", apuntó la campeona.

Luego, remarcó la necesidad de fortalecer el deporte argentino: "El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco".

"Las Leonas siguen estando en lo más alto sin ningún tipo de acompañamiento. Tenemos una confederación muy fuerte por suerte que nos permite estar donde estamos, pero no tenemos ningún tipo de acompañamiento serio profesional que haga que Las Leonas se sigan sosteniendo en lo más alto", completó.



