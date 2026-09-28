Las lluvias vuelven "con todo" y media Argentina está bajo alerta por tormentas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las lluvias vuelven a ganar protagonismo en gran parte de Argentina y presentan un panorama de inestabilidad que podría complicar las actividades al aire libre y los desplazamientos.

El escenario mantiene en alerta amarilla a numerosas provincias. Mientras algunas podrían registrar tormentas fuertes, otras deberán prepararse para precipitaciones persistentes y posibles anegamientos.

Las tormentas podrían estar acompañadas por frecuentes descargas eléctricas, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias: ¿Qué refiere la advertencia?





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias para este martes 29 de septiembre, ante un escenario de marcada inestabilidad que alcanzará a buena parte del territorio argentino.

Según el organismo, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo.

Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, con posibilidad de anegamientos en las zonas más afectadas.

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

El fenómeno afectará principalmente a sectores del norte, centro y Litoral del país, mientras que distintas localidades bonaerenses y áreas de la Patagonia permanecerán bajo alerta por lluvias persistentes.

El avance de la inestabilidad sobre el territorio argentino anticipa una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas.

¿Cuáles son las zonas bajo alerta por tormentas?





De acuerdo con el mapa de advertencias, las áreas alcanzadas por el nivel amarillo comprenden distintas localidades y departamentos de numerosas provincias argentinas.

En el norte, la advertencia incluye el este de Salta, sectores del centro y este de Jujuy, además de Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

En el Litoral, el mal tiempo alcanza a Misiones, Corrientes y Entre Ríos, junto con sectores del norte y sur de Santa Fe.

Hacia el centro del país, las áreas comprometidas comprenden el norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, norte de La Pampa y sur de San Luis.

Numerosas provincias permanecen bajo alerta meteorológica ante la llegada de tormentas de variada intensidad.

Para las zonas bajo advertencia, el SMN prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían superarse de manera puntual.

Las tormentas podrían desarrollarse con intensidad variable, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante las próximas horas.

Las precipitaciones regresan con fuerza y podrían generar complicaciones en diferentes regiones del país.

Alerta amarilla por lluvias: ¿Qué localidades bonaerenses están comprometidas?





Por otra parte, el organismo también emitió advertencias por precipitaciones persistentes en sectores de la provincia de Buenos Aires y Chubut.

En territorio bonaerense, el aviso comprende áreas del este, especialmente la franja costera del Río de la Plata y distintos puntos del litoral atlántico.

También alcanza a localidades y partidos del centro provincial, entre ellos Tapalqué, Azul, Benito Juárez, Tandil, Rauch y Ayacucho, además de zonas cercanas.

El SMN mantiene bajo advertencia amarilla a distintas localidades bonaerenses por tormentas y lluvias previstas para este martes 29.

A diferencia de las tormentas, este tipo de advertencia está asociado principalmente a lluvias persistentes, que pueden generar acumulación de agua y complicaciones en sectores vulnerables.

Las autoridades recomiendan prestar especial atención a los caminos rurales, calles con dificultades de drenaje y zonas propensas a anegamientos.

Ante este panorama, resulta fundamental consultar el Sistema de Alerta Temprana del SMN, ya que las áreas comprometidas y los niveles de advertencia pueden modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.