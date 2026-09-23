Las mascotas también la sufren: alergia en primavera y los síntomas que no hay que ignorar

La alergia en mascotas se activa con la llegada de la primavera. Los veterinarios advierten que algunos perros y gatos sufren cuadros de hipersensibilidad en esta época del año, al igual que las personas.

Para muchos, la estación significa sol, paseos extensos y flores. Para otros, es sinónimo de estornudos, picazón de ojos y congestión nasal. Los animales de compañía tampoco escapan a ese cambio; el aumento de pólenes, ácaros, esporas de hongos y picaduras de insectos altera su bienestar cotidiano y puede provocar problemas respiratorios y dermatológicos.

Alergia primaveral: cómo se manifiesta en perros y gatos

Según explican los especialistas, los perros y gatos canalizan la hipersensibilidad a través de la piel y de cuadros respiratorios que cambian según la especie.

Estas son las señales más frecuentes:

Rascado constante y dermatitis: en los perros, el síntoma principal de la atopia (la alergia ambiental) es el prurito . Es habitual verlos rascarse las orejas con intensidad, lamerse las patas de forma compulsiva o frotar la cara contra muebles y alfombras. Esa conducta deja enrojecimiento y pérdida de pelo en zonas localizadas.

en los perros, el síntoma principal de la (la alergia ambiental) es el . Es habitual verlos rascarse las orejas con intensidad, lamerse las patas de forma compulsiva o frotar la cara contra muebles y alfombras. Esa conducta deja enrojecimiento y pérdida de pelo en zonas localizadas. Tos y afecciones respiratorias: la tos recurrente o los estornudos en serie funcionan como señal de alerta. Indican que las vías aéreas reaccionan a los alérgenos que flotan en el aire.

Asma felino: el cuadro que exige más atención en los gatos

En los gatos, el aparato respiratorio resulta especialmente sensible. Por eso, la primavera puede desencadenar el asma felino, también conocido como bronquitis alérgica.

El cuadro se manifiesta con dificultad para respirar, sibilancias o ataques de tos. En esos episodios, el animal estira el cuello hacia adelante, cerca del suelo. Detectar esa postura a tiempo permite reconocer que algo anda mal y consultar al profesional.

Los veterinarios advierten que algunos perros y gatos sufren cuadros de hipersensibilidad en esta época del año, al igual que las personas.

Cómo cuidar a las mascotas con alergia dentro del hogar

Los veterinarios aclaran que resulta imposible eliminar el polen del ambiente. Sin embargo, la rutina doméstica ofrece estrategias sencillas para reducir la exposición a los agentes irritantes y aliviar las molestias:

Ventilación e higiene de textiles: una limpieza profunda de la casa y más ventilación son claves. Sacudir y exponer al sol directo las colchas, las camas de las mascotas y los tapetes ayuda a eliminar la acumulación de ácaros y alérgenos.

una limpieza profunda de la casa y más ventilación son claves. Sacudir y exponer al las colchas, las camas de las mascotas y los tapetes ayuda a eliminar la acumulación de ácaros y alérgenos. Limpieza tras los paseos: al volver de la calle, conviene pasar una toallita húmeda sin alcohol por las almohadillas, el vientre y el pelaje del perro. Así se retiran los restos de polen adheridos durante la caminata.

al volver de la calle, conviene pasar una por las almohadillas, el vientre y el pelaje del perro. Así se retiran los restos de polen adheridos durante la caminata. Cuidado con los productos de limpieza: en los meses de mayor sensibilidad, los profesionales recomiendan evitar el uso excesivo de aromatizantes ambientales, sahumerios o limpiadores con perfumes intensos, porque pueden irritar aún más las mucosas de los animales.

Tratamiento veterinario: por qué no hay que automedicar

Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan evitar la automedicación. Los antihistamínicos o corticoides de uso humano, administrados sin prescripción, pueden resultar tóxicos o enmascarar cuadros de mayor gravedad.

Los tratamientos veterinarios incluyen champús terapéuticos y baños frecuentes para retirar los alérgenos de la piel. También pueden sumar medicación específica o dietas hipoalergénicas que fortalezcan la barrera cutánea.