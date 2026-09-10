Morosidad récord: las mujeres menores de 25 años alcanzaron la tasa más alta de Argentina

Un estudio especializado detalló que las tasas de morosidad en las que están inmersas las mujeres menores de 25 años alcanzan el 38,5% de la población, lo que las coloca como el rango etario más endeudado del país.

La problemática que afrontan las mujeres jóvenes aparece en un contexto nacional en el que se debaten leyes para asistir a las familias endeudadas y en el que también crece la mora en las empresas.





Esta situación de morosidad afecta al 38,25% de las mujeres de esta edad, mientras que en el resto de los grupos que fueron analizados, las deudas abarcan en promedio a nivel nacional el 17,94%. Esto quiere decir que 311.087 jóvenes de 784.172 están endeudadas.

Según el informe realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda, el dinero que deben las mujeres menores de 25 años ronda entre $987.660 y $1.020.000.

Las provincias que mayor nivel de deuda registran las mujeres menores de 25 años

Casi la mitad de las mujeres de 25 años que residen en la provincia de San Luis se encuentran en situación de mora, por lo que esta provincia es la que aparece primera entre las de mayor morosidad con un 46,35%.

El podio de las provincias de morosidad en este rango etario analizado abarca a Chaco con un porcentaje del 43,73% y seguido de cerca por Catamarca, que según este informe posee un 42,83%.

La morosidad está en niveles récord en Argentina.

Otras de las provincias que se ubican por encima del 40% de la situación de mora son San Juan con un 42,29%, mientras que en La Rioja y en Corrientes tienen un 41,94% cada una, lo que profundiza la crisis a nivel nacional.

En la provincia de Buenos Aires, los índices alcanzan al 40,47% de morosidad; sin embargo, hay municipios en los que la situación es aún más grave. Por ejemplo, en Pila la tasa es de 65,18%, seguida por General Lavalle con el 63,53% y Castelli, con 62,06%.



