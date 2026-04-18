Crónica - Firme junto al puebloSociedadTapasMIRÁSábado, 18 de abril de 2026 07:23Las tapas del sábado 18 de abril de 2026Estas son las tapas del sábado 18 de abril de 2026.Nicolás BlancoFacebook0X0LinkedIn0e-Mail0WhatsApp0MásEsta nota habla de:Tapas1 Shows Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable2 Noticias Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"3 Noticias Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"4 Noticias Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa5 Noticias El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco¡Recibí nuestras novedades!Email: Suscribite Últimas noticias de Tapas en vivo Tapas Tapas del viernes 17 de abril de 2026 en vivo ARRANCÁ INFORMADO Tapas del jueves 16 de abril de 2026 en vivo ARRANCÁ INFORMADO Tapas del miércoles 15 de abril de 2026 Ver más