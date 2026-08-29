Las tres buenas noticias que ANSES tiene para los jubilados en septiembre 2026

Septiembre 2026 llega con novedades importantes para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Habrá cambios en los haberes y en los topes para acceder al bono, por lo que será clave conocer los principales puntos.

La primera modificación estará relacionada con los montos. En el noveno mes del año, los adultos tendrán un aumento del 2,11%, de acuerdo con la variación de precios utilizada para calcular la movilidad. La actualización toma como referencia la inflación de julio de 2026.

Con este porcentaje, ya es posible estimar cuánto cobrarán los beneficiarios de la ANSES el próximo mes, aunque los valores deberán quedar oficializados por el organismo previsional.

Montos de la jubilación mínima y máxima de la ANSES en septiembre 2026

Con una suba del 2,11%, el haber mínimo pasaría de $419.775,93 a $428.591,22. Esto representa un incremento de casi $9.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, el haber máximo subiría de $2.824.694,49 a aproximadamente $2.884.013,08.

También se actualizarían las prestaciones previsionales que toman como referencia el haber mínimo. Entre ellas se encuentran las Pensiones No Contributivas y la PUAM.

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

El bono extraordinario de hasta $70.000 es otro de los puntos que deberán seguir de cerca los jubilados y pensionados. El Gobierno confirmó su continuidad en septiembre con un esquema que también contempla pagos proporcionales para quienes superan el haber mínimo.

Con esta novedad, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un total de $498.591,22 entre el haber actualizado y el refuerzo de $70.000.

Septiembre llega con tres novedades muy importantes para jubilados de la ANSES.

En el caso de quienes superan el mínimo, el bono se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope correspondiente.

Calendario de pagos de la ANSES para septiembre 2026

Otro dato que interesa especialmente a los jubilados es el calendario de pagos. En septiembre, el mismo tendrá la organización habitual de los pagos según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Los jubilados y pensionados podrán consultar su información personal a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También podrán consultar las novedades directamente en anses.gob.ar, donde el organismo publica las fechas de cobro y los valores correspondientes a cada prestación.