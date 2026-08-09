Las ventas minoristas descendieron 3,8% en julio

Las ventas minoristas pyme registraron un fuerte descenso interanual del 3,8% durante julio, según indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El mes pasado, además, se produjo una caída del 2,1% en la comparación mensual, mientras que en los primeros siete meses del año, el retroceso acumulado es del 2,7%.

En el análisis por rubros, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. La mayor caída fue en "Textil e indumentaria" (-5,6%). Le siguieron "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-5,5%), "Alimentos y bebidas" (-5,4%), "Perfumería" (-4,5%), Calzado y Marroquinería (-3,5%) y "Farmacia" (-1,6%).

La única excepción positiva se registró en "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción" que tuvo un crecimiento del 1%.

Según la CAME, el descenso en la medición interanual "obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior" combinada "con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar".

"En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario", evaluaron desde la entidad.

Por último, la CAME indicó que en cuanto a las proyecciones a doce meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos, un 42,4% estima un escenario futuro más favorable, mientras que el 11,3% restante aguarda un deterioro en el desempeño de su negocio.