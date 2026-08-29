Le rechazaron a Morena Rial el pedido para volver a trabajar: "Hay animosidad por parte de la jueza"

Hace algunos días, Morena Rial volvió a ser noticia después de que su defensa presentara un pedido para que pudiera volver a trabajar. Ahora, su abogado, Alejandro Cipolla, confirmó a Crónica que la solicitud fue rechazada y adelantó que pedirá el apartamiento de la jueza.

En diálogo con El Run Run del Espectáculo, el letrado contó este sábado por la tarde que el Tribunal Oral N° 1 de San Isidro denegó el pedido para que su clienta pudiera trabajar a través de sus redes sociales mientras cumple arresto domiciliario.

"Me lo notificaron hoy: negaron el pedido. Yo había adjuntado un certificado del psicólogo de Morena que recomendaba para su psiquis y para su reinserción en la sociedad trabajar, pero entiende la doctora Coelho que Morena no tiene que trabajar", aseguró Cipolla a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

El abogado cuestionó los fundamentos de la resolución firmada por la jueza María Coelho y adelantó que presentará un planteo para intentar dejarla sin efecto. Según explicó, considera que la decisión no expone los motivos necesarios para justificar el rechazo.

"No hace una explicación de nada, por eso yo ahora voy a hacer un planteo de nulidad porque las resoluciones de los jueces tienen que dar los motivos y fundamentos", dijo.

Además, Cipolla apuntó directamente contra la magistrada y anticipó que solicitará que sea apartada del expediente. "Entiendo que hay una animosidad por parte de la jueza ya directamente, así que voy a pedir el apartamiento de ella y que venga un juez que sea parcial", indicó.

Qué pidió la defensa de Morena Rial para que pueda trabajar

Según explicó Cipolla, la defensa pidió que Morena Rial pueda utilizar sus redes sociales con fines laborales mientras cumple el arresto domiciliario.

El planteo también contempla que la mediática se comprometa a no hablar públicamente sobre la causa que tramita en el Partido Judicial de San Isidro, otros expedientes vinculados con famosos, leyes o cuestiones políticas.

La defensa de Morena Rial presentó un pedido para que la mediática pueda trabajar desde su casa, pero la Justicia lo rechazó (Archivo).

El abogado también cuestionó que se le haya rechazado la posibilidad de acceder a la libertad condicional y sostuvo que esa decisión "no tiene fundamento". Además, aclaró que el trabajo podría realizarlo desde su casa, sin necesidad de salir del domicilio.

"La doctora Coelho de manera arbitraria considera de que, más allá de que el superior haya otorgado el arresto domiciliario, le puso infinidades de restricciones como no utilizar redes sociales cuando los presos están utilizando; es decir, hoy un femicida está utilizando redes sociales", manifestó Cipolla.

A partir de esa decisión, el abogado consideró que existen restricciones que exceden lo necesario y afirmó que "hay un agregado que tiene que ver con una saña porque no la dejan reinsertarse en la sociedad".

El argumento de Cipolla sobre el cumplimiento de la ley





Durante la entrevista, Cipolla también comparó la situación de su clienta con otros expedientes que tramitan en el Partido Judicial de San Isidro. Como ejemplo, mencionó la causa por la muerte de Diego Maradona y cuestionó que los imputados en ese expediente no estén detenidos pese a enfrentar acusaciones por homicidio.

"Si nos vamos al partido judicial de San Isidro, está la causa Maradona. Todos los imputados están acusados de homicidio, prevé penas de 8 a 25 años de prisión. ¿Cuántos están detenidos? Ninguno. ¿Cuántos están trabajando? Todos", manifestó.

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, confirmó que le rechazaron el pedido para que pueda trabajar desde su casa.

Ante las preguntas sobre su trabajo como abogado y el cumplimiento de las normas, Cipolla sostuvo que su planteo no busca justificar los delitos por los que fue responsabilizada su clienta, sino que se respeten las reglas previstas por la legislación vigente.

"No estoy pidiendo nada más que se apliquen las leyes que marca el Código Procesal. No estoy pidiendo ni más ni menos, no estoy justificando el delito ni haciendo una tasación de lo que hizo", aseguró.

Y cerró: "Yo digo: tenemos un Código Procesal que dice esto y estoy diciendo que se aplique el Código Procesal".