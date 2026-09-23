León XIV en Argentina: cómo será el operativo de seguridad en el AMBA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que habrá cortes de tránsito en el marco de los operativos de seguridad por la visita del Papa León XIV y que los fieles deberán llegar a Luján caminando, como en las peregrinaciones. En esta jornada además la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva explicó los operativos y también se detallaron los feriados, tanto nacionales como en Córdoba.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, detalló que el sumo pontífice recorrerá la provincia por tierra, lo que requerirá que haya modificaciones en el tráfico desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole en la previa a su visita al Cottolengo Don Orione.

El Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján en su visita a Argentina.

Alonso explicó que el operativo para la primera jornada del Papa en Argentina comenzará desde la noche anterior. "La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores", sostuvo.

El funcionario bonaerense detalló que el lunes 9 de noviembre "habrá un recorrido en papamóvil" por el conurbano bonaerense que se extenderá hasta llegar al lugar para que los fieles puedan verlo.

La visita del Papa a Luján

Desde el gobierno bonaerense anticiparon que será feriado en la provincia de Buenos Aires el miércoles 11 de noviembre con motivo de la visita del sumo pontífice a la Basílica de Luján, durante la última jornada de la gira por Argentina.

La organización de esta fecha prevé la colocación de cuatro grandes estacionamientos que estén ubicados en los pueblos cercanos, para que los fieles puedan dejar el auto estacionado y llegar caminando. Esto se debe a que es una ciudad que está atravesada por rutas nacionales y autopistas, por lo que es muy factible el ingreso en vehículos.

Los cortes en la ciudad de Luján comenzarán desde el viernes anterior y tienen previsto que las personas puedan ingresar desde el martes a la tarde para vivir el encuentro con jóvenes y celebrar la misa el día siguiente.



