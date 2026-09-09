León XIV en Argentina: la catedral de Rosario organiza viajes para ver al Papa, ¿cuándo son y cuánto cuestan?

La visita del Papa León XIV a Argentina y el corto itinerario que tendrá en el país generó que millones de fieles comiencen a planificar viajes para poder estar cerca del sumo pontífice y participar de las actividades que llevará a cabo.

En esta línea, desde la Catedral de Rosario anunciaron la organización de una peregrinación que partirá desde esa ciudad hacia Córdoba, en lo que será el segundo día del Papa en Argentina.

El objetivo de este viaje será acercar a miles de fieles que deseen participar en la misa que brindará León XIV en Córdoba el próximo 10 de noviembre. Según el cronograma oficial, estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre y recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cómo se puede viajar

Las autoridades aseguraron que eligieron la segunda jornada de la visita del Papa a Argentina por una cuestión de logística y la ubicación estratégica de esta ciudad para atraer fieles de todos los puntos del país. Entre Córdoba y Rosario hay una distancia de aproximadamente 400 kilómetros, por lo que un viaje de esas características podría durar entre 4 horas y media y 5 horas, según Google Maps.

La publicación que realizaron en Instagram para informar sobre la convocatoria.

Desde la Catedral ofrecen un paquete que incluye el traslado en los viajes de ida y vuelta, partiendo desde la ciudad de Rosario. Este servicio tiene un costo de 60 mil pesos y los interesados pueden inscribirse personalmente en la secretaría parroquial ubicada en la intersección de las calles Buenos Aires y Córdoba.

El arzobispo Eduardo Martín detalló que se trata de "una ocasión única para poder recibir al Papa y aprovechar su mensaje", por lo que animó a todos los fieles a participar de la iniciativa.

El itinerario del Papa León XIV

En el cronograma de la visita del Papa León XIV está previsto que durante el primer día en la provincia de Buenos Aires haga una visita al Cottolengo Don Orione, un hogar de asistencia social que depende de la Iglesia y asiste a personas con discapacidad.

El Papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

La segunda jornada tiene previsto el viaje a la ciudad de Córdoba, cuyo regreso será en el mismo día, y donde se reunirá con comunidades religiosas locales. En esta fecha sería el viaje que organizan desde Rosario.

En su tercer día, visitará la cárcel de Devoto debido a que en otros países también recorrió unidades carcelarias y tras esta visita, recorrerá la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de irse de Argentina, visitará Perú en la continuidad de su gira latinoamericana.



