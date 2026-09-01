León XIV en Buenos Aires: Anticipan dónde sería la misa principal y que visitará una cárcel y un sitio clave del conurbano

Si bien todavía no hubo una confirmación oficial por parte del Vaticano, se trabaja en un cronograma tentativo con actividades para el papa León XIV durante la visita a nuestro país, y con respecto a esto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva adelantó cuáles serían los lugares que formarían parte de la agenda del Sumo Pontífice en el AMBA.

García Cuerva explicó, en declaraciones radiales, que las autoridades locales y la segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinan los detalles del viaje papal que está previsto del 8 al 11 de noviembre.

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En cuanto a los sitios propuestos para la visita del Santo Padre, el prelado mencionó la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, donde el Papa realizaría visitas especiales.

En tanto, el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, sería el elegido tanto para la misa central como para el encuentro con los jóvenes.

Sin eventos en canchas

Sobre la decisión de usar el Monumento para ambos actos, el religioso sostuvo ante Radio Mitre: "Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario". Además, la organización descartó hacer eventos en estadios, ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo, "para que nadie quede afuera".

Para reforzar la necesidad de organizar el encuentro en exteriores, García Cuerva recordó que en una jornada similar en Madrid participaron 60.000 jóvenes.

En el plano pastoral, García Cuerva confirmó visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Respecto al penal porteño, explicó que el papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles, y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

León XIV ya visitó una cárcel en Guinea Ecuatorial (Archivo).

Por otro lado, el sacerdote aclaró que la estadía del Papa será breve y dijo que eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar. "Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días", señaló y agregó: "No es que no quiera, es que no llega".

Lugares que evalúan para la agenda papal

Finalmente, la agenda preliminar contempla una serie de actos públicos e institucionales en distintos puntos de CABA y alrededores. Entre los lugares mencionados por García Cuerva figuran: