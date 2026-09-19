"Leve mejoría": así sigue la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa en un proceso de recuperación. La diva de la televisión se encuentra bajo observación médica en el sanatorio Mater Dei.

El Run Run del Espectáculo habló sobre las últimas novedades del caso y analizó lo dicho en el último parte médico brindado el pasado viernes por el centro de salud.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", reza el parte médico.

Y agregaron: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes".

"Leve mejoría": aseguró Ángel De Brito

El periodista brindó detalles sobre el presente de "La Chiqui" y apuntó que presenta una "leve mejoría".

En cuanto al avance del tratamiento sobre el cuadro, el conductor de LAM expresó que "encontraron la bacteria". "Batería de antibióticos. Lograron la hidratación", resaltó.