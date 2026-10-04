Leve repunte de las ventas minoristas en septiembre

Las ventas minoristas de las pymes tuvieron una mejora en septiembre ya que crecieron 0,3% en comparación con igual mes del año pasado según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

No obstante, de acuerdo con el estudio, las ventas cayeron 1,2% frente a agosto al tiempo que acumulan un retroceso del 2,1% en los primeros nueve meses del año.

Desde la CAME indicaron que "el comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor".

Asimismo, evaluaron que "el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas".

"Las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura", señalaron desde la entidad empresaria.

Balance por rubros

El informe de la CAME determinó que cinco de los siete rubros relevados terminaron septiembre con crecimiento. El mayor avance correspondió a Textil e indumentaria, con una mejora del 5%, seguido por Calzado y marroquinería (3,5%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (3,3%); Farmacia (1,5%); y Perfumería (0,7%).

En tanto, el rubro Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1% el mes pasado.