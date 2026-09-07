Llega el calor a Buenos Aires, pero el frío "polar" tendrá un día más: ¿Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico para esta semana en Buenos Aires, donde anticipó cambios en las condiciones del tiempo.

Después de un lunes fresco, las temperaturas subirán de manera progresiva hasta alcanzar los 20 grados el jueves. Sin embargo, el frío polar tendrá una jornada más. Conocé acá cómo estará, día por día.

Lunes 7

La semana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14 grados, mientras que la mínima será de 5 grados. No se esperan lluvias.

Martes 8

El tiempo mejorará y habrá mayor presencia de sol. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima llegará a 16 grados, sin precipitaciones previstas durante la jornada.

Miércoles 9

Continuará el ascenso de las temperaturas, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día y existe una baja probabilidad de lluvias hacia la noche.

Jueves 10

Será uno de los días más cálidos de la semana. La temperatura llegará a una máxima de 20 grados, con una mínima de 12 grados. Se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Viernes 11

Las temperaturas comenzarán a bajar. La mínima será de 12 grados y la máxima de 16 grados. El cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta 10%.

Sábado 12

El descenso térmico se hará más marcado. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de apenas 13 grados. Se prevé cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Domingo 13

El fin de semana terminará con un importante descenso de la temperatura. La mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará apenas 13 grados. El cielo estará parcialmente nublado, aunque con algunos momentos de sol y sin lluvias previstas.