Llega la primavera y las persianas pasan a primer plano

Con el arranque de la primavera austral, las persianas dejan de ser un detalle decorativo y se transforman en la primera defensa de la vivienda frente al sol fuerte, el viento y la humedad. Elegir bien el material, revisar el estado del cajón y hacer un mantenimiento simple marca la diferencia entre una casa fresca y una boleta de luz que se dispara apenas empieza el calor.

El cambio de estación pone a prueba cada cortina de enrollar

Septiembre es el mes en el que muchas familias descubren que algo no anda bien. La cinta que se traba, la tablilla que quedó floja después de un temporal, el ruido metálico al subir: todo eso aparece cuando la persiana vuelve a usarse a diario después de un invierno en el que estuvo prácticamente quieta.

El motivo es simple. Durante los meses fríos se abre a la mañana y se baja a la noche, casi siempre en la misma posición. Con la primavera cambia el uso: se regula varias veces por día para dejar entrar luz sin que la habitación se recaliente, y ese movimiento constante saca a la luz cualquier desgaste acumulado.

A eso se le suma el clima. En buena parte del país la primavera trae amplitud térmica marcada, viento y tormentas cortas pero intensas. Una cortina de enrollar mal ajustada golpea contra la guía, se desalinea y termina rompiéndose justo cuando más se la necesita.

Los tipos de persianas más comunes en los hogares argentinos

En departamentos y casas del país conviven básicamente tres soluciones. La primera, y la más extendida, es la de enrollar de PVC. Es liviana, económica, no se oxida y resulta ideal para dormitorios porque logra oscuridad casi total. Su punto débil es la resistencia: en zonas de mucho viento o de sol directo intenso, las tablillas más finas se deforman con los años.

La segunda opción es el aluminio inyectado con espuma aislante en su interior. Cuesta más, pero suma dos ventajas concretas: aísla mejor del calor y aguanta el uso intensivo sin curvarse. Es la elección habitual en frentes que dan al norte o al oeste, donde el sol pega de lleno durante horas.

La tercera es la madera, todavía presente en construcciones antiguas de barrios tradicionales. Aporta una estética difícil de igualar y regula muy bien la temperatura, aunque exige mantenimiento periódico: barnizado, control de humedad y revisión de los herrajes.

Aparte están los sistemas de lamas orientables tipo veneciana y las cortinas verticales, más habituales en oficinas y espacios de trabajo, donde interesa graduar la luz sin dejar el ambiente completamente a oscuras.

La elección, en definitiva, depende menos de la moda que de la orientación de la ventana, del uso que se le da al ambiente y del presupuesto disponible.

Qué mirar antes de comprar: material, cajón y aislación

Antes de decidir solo por precio conviene mirar tres cosas. La primera es el espesor de la tablilla. Una lámina más gruesa pesa un poco más, pero resiste mejor los golpes de viento y se comba menos con el paso del tiempo.

La segunda es el cajón, esa caja que aloja el rollo por encima de la ventana. Es el punto por donde se escapa buena parte del aire acondicionado en verano y del calor de la estufa en invierno. Muchos cajones antiguos están directamente sin aislar, y colocar un material aislante en su interior es una de las intervenciones más baratas y efectivas que puede hacerse en una vivienda.

La tercera es el sistema de accionamiento. La cinta sigue siendo lo más usado por costo, pero se corta con el uso y obliga a recambios periódicos. El sistema con manivela reduce el esfuerzo y alarga la vida del conjunto, mientras que la motorización, cada vez más accesible, permite programar horarios de apertura y cierre.

Un detalle que muchos pasan por alto: el color. Las tablillas claras reflejan mejor la radiación y transmiten menos calor al ambiente. En orientaciones muy expuestas, esa diferencia se nota en el termómetro.

Mantenimiento: el ritual simple que evita la rotura

La mayoría de las reparaciones se podría haber evitado con veinte minutos de trabajo al año. El primer paso es la limpieza. Con la persiana completamente bajada, se pasa un paño húmedo con agua y detergente suave por ambas caras, tablilla por tablilla, y después se seca. Nada de solventes ni productos abrasivos: rayan el material y aceleran su deterioro.

Las guías laterales son el segundo punto crítico. Ahí se acumulan tierra, restos de hojas y pelusa, y esa suciedad es la causa número uno de que la cortina se trabe. Un cepillo fino y una aspiradora de mano resuelven el problema. Después se puede aplicar una pequeña cantidad de lubricante en aerosol de tipo siliconado, nunca grasa espesa, que atrae más polvo del que ahorra.

El tercer control es el de la cinta y el enrollador. Si la cinta muestra hilos sueltos o zonas deshilachadas, conviene cambiarla antes de que corte: reemplazarla es sencillo y barato, mientras que si se rompe con todo arriba, el rollo puede caer de golpe y dañar el eje.

Conviene además revisar el ajuste de los soportes al menos una vez por temporada. Un tornillo flojo en el herraje que sostiene el eje desalinea el conjunto y hace que la persiana suba torcida, un defecto que se corrige en minutos si se detecta a tiempo y que se vuelve costoso cuando ya deformó las guías.

Los errores más frecuentes que acortan la vida de las persianas

El más habitual es forzar. Cuando no sube, la reacción instintiva es tirar más fuerte de la cinta. Ese tirón suele terminar con la cinta partida o con una tablilla desprendida de su guía. Si algo se traba, lo correcto es bajar todo, revisar dónde está el obstáculo y recién ahí volver a intentarlo.

El segundo error es dejarlas siempre en la misma posición. Una cortina de enrollar que pasa meses a media altura genera un desgaste desigual en el eje y en el rollo. Moverlas por completo cada tanto, aunque no haga falta, mantiene el mecanismo en forma.

El tercero es olvidarse del viento. Frente a una tormenta anunciada, debe quedar totalmente cerrada o totalmente abierta. En posiciones intermedias, el aire la sacude contra las guías y castiga las tablillas inferiores, que son las que más sufren.

Y hay un cuarto, más silencioso: ignorar los ruidos nuevos. Un chirrido o un golpeteo que antes no estaba casi siempre anticipa una falla mayor. Atenderlo temprano cuesta una fracción de lo que sale un recambio completo.

Hacia viviendas que gasten menos y se sientan mejor

El interés por el aislamiento del hogar dejó de ser una preocupación de especialistas. Con los costos de la energía en el centro de la conversación, cada vez más familias miran las aberturas como una inversión y no como un gasto estético, y ahí las persianas cumplen un rol que suele subestimarse.

Una cortina bien elegida y bien mantenida reduce la carga térmica que entra por la ventana, permite dormir con menos horas de aire acondicionado y protege muebles y pisos de la decoloración por sol directo. Nada de eso requiere una obra: en la mayoría de los casos alcanza con un recambio puntual o con aislar el cajón.

Con la temporada de calor todavía en el horizonte, quedan semanas para revisar ventana por ventana y llegar al verano con todo funcionando. La pregunta que vale hacerse este fin de semana es simple: ¿cuánto hace que no sube y baja del todo cada persiana de la casa?