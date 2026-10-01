Llega la "TATORMEN" a Buenos Aires: ¿Cuándo "se cae el cielo" con lluvias, vientos y actividad eléctrica?
El pronóstico anticipa lluvias para el sábado, mientras que el domingo mejorará el tiempo. Las temperaturas subirán hasta los 23 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para Buenos Aires, con un viernes fresco, lluvias durante el sábado y una mejora desde el domingo.
Las temperaturas tendrán un ascenso durante los próximos días, con máximas de entre 17 y 23 grados y mínimas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
- Viernes 2: la máxima será de 17 grados y la mínima de 9. El cielo estará mayormente nublado, con hasta 10% de probabilidad de lluvias durante la noche.
- Sábado 3: será la jornada más inestable, con una máxima de 18 grados y una mínima de 11. Se esperan tormentas y lluvias, con una probabilidad de entre 70% y 100% durante la mañana.
- Domingo 4: la máxima alcanzará los 20 grados y la mínima será de 10. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones más estables, sin lluvias.
El sábado también tendrá condiciones ventosas, especialmente durante la madrugada.
- Vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
- Ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El pronóstico para la próxima semana
El tiempo mejorará desde el domingo y las precipitaciones dejarán de aparecer en el pronóstico para los primeros días de la semana.
- Lunes 5: máxima de 23 grados y mínima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
- Martes 6: máxima de 20 grados y mínima de 12, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable.
- Miércoles 7: máxima de 18 grados y mínima de 12, con nubosidad variable y 0% de probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas que se esperan en Buenos Aires
El período comenzará con temperaturas frescas y tendrá un ascenso durante el inicio de la próxima semana.
La máxima llegará a 23 grados el lunes, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 9 y los 13 grados.
Después del sábado lluvioso e inestable, el pronóstico anticipa varios días con condiciones más estables y sin precipitaciones.