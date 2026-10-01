Llega la "TATORMEN" a Buenos Aires: ¿Cuándo "se cae el cielo" con lluvias, vientos y actividad eléctrica?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para Buenos Aires, con un viernes fresco, lluvias durante el sábado y una mejora desde el domingo.

Las temperaturas tendrán un ascenso durante los próximos días, con máximas de entre 17 y 23 grados y mínimas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Viernes 2: la máxima será de 17 grados y la mínima de 9. El cielo estará mayormente nublado, con hasta 10% de probabilidad de lluvias durante la noche.

la máxima será de 17 grados y la mínima de 9. El cielo estará mayormente nublado, con hasta 10% de probabilidad de lluvias durante la noche. Sábado 3: será la jornada más inestable, con una máxima de 18 grados y una mínima de 11. Se esperan tormentas y lluvias, con una probabilidad de entre 70% y 100% durante la mañana.

será la jornada más inestable, con una máxima de 18 grados y una mínima de 11. Se esperan tormentas y lluvias, con una probabilidad de entre 70% y 100% durante la mañana. Domingo 4: la máxima alcanzará los 20 grados y la mínima será de 10. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones más estables, sin lluvias.

El sábado también tendrá condiciones ventosas, especialmente durante la madrugada.

Vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora .

. Ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial para los próximos días.

El pronóstico para la próxima semana

El tiempo mejorará desde el domingo y las precipitaciones dejarán de aparecer en el pronóstico para los primeros días de la semana.

Lunes 5: máxima de 23 grados y mínima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

máxima de 23 grados y mínima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Martes 6: máxima de 20 grados y mínima de 12, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable.

máxima de 20 grados y mínima de 12, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable. Miércoles 7: máxima de 18 grados y mínima de 12, con nubosidad variable y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas que se esperan en Buenos Aires

El período comenzará con temperaturas frescas y tendrá un ascenso durante el inicio de la próxima semana.

Ascenso en la temperatura y días sin lluvias para la semana que viene.

La máxima llegará a 23 grados el lunes, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 9 y los 13 grados.

Después del sábado lluvioso e inestable, el pronóstico anticipa varios días con condiciones más estables y sin precipitaciones.