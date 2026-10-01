¡Llega la "TATORMEN"! El SMN anticipó lluvias intensas en Buenos Aires: ¿Desde qué día?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nuevas tormentas para Buenos Aires durante los próximos días, con variada intensidad y la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

Aunque este jueves se espera un clima agradable después de la inestabilidad del miércoles por la noche, el organismo meteorológico anticipó que las lluvias volverán al Área Metropolitana (AMBA).

Si el panorama se mantiene, el SMN podría emitir una alerta por tormentas para la región.

La situación genera atención porque las lluvias podrían complicar el fin de semana, cuando se realizará la tradicional peregrinación a Luján.

¿Cómo estará el tiempo este jueves en Buenos Aires?

Para media mañana de este jueves 1° de octubre se espera una mejora rápida en el AMBA, con una disminución progresiva de las lluvias aisladas y la nubosidad.

Durante la mañana y la tarde, el Servicio Meteorológico anticipa viento fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El resto de la jornada tendrá buen tiempo, con una temperatura mínima de 9?°C y una máxima de 16.

La noche del miércoles había dejado algunas precipitaciones y un escenario de inestabilidad que irá perdiendo fuerza durante las primeras horas del jueves.

Viernes con nubosidad variable

El viernes mantendrá condiciones similares, con momentos de mayor presencia de sol alternados con períodos más nublados.

Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 19 °C, sin grandes cambios respecto del jueves.

Tormentas y lluvias para el sábado

Las principales tormentas llegarán el sábado 3 de octubre, con mayor probabilidad de precipitaciones durante la primera parte de la jornada.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el sitio especializado Meteored prevé una elevada probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Algunos de estos fenómenos podrían ser localmente fuertes.

Si las condiciones de inestabilidad se mantienen, el SMN podría emitir una alerta por tormentas para la madrugada del sábado en varias provincias del centro del país y también en el AMBA.

¿Cómo seguirá el sábado a la tarde?





Durante la tarde del sábado, el viento del norte-noreste podría alcanzar ráfagas superiores a los 30 kilómetros por hora y aportar humedad de forma constante.

Este escenario favorecerá una nubosidad variable, con algunos claros y períodos de lluvias e inestabilidad intercalados con breves mejoramientos.

Aunque se espera una mejora general hacia la segunda parte del día, todavía podría registrarse alguna lluvia pasajera entre momentos de sol y nubes.