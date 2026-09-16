Llegan los días primaverales a Buenos Aires: el SMN adelantó cuándo empieza a subir la temperatura

Después de varios días frescos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frío del invierno se despide de a poco: se vienen jornadas primaverales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con máximas de 23 y 24 grados.

Aunque la madrugada de este miércoles tuvo gusto a invierno, con 6 grados de mínima, el pronóstico indica que la temperatura remontará hasta los 15. Ese vaivén térmico funciona casi como una previa: el termómetro toma envión antes de la suba más fuerte que se viene.

A partir del jueves, y durante todo el fin de semana, el aire templado irá desplazando al frío y las marcas subirán de manera sostenida, allanando el camino para que el inicio de la primavera, el lunes 21 de septiembre, llegue con un clima ya plenamente primaveral.

Tras el frío, se viene el "salto térmico" en Buenos Aires





La jornada del jueves 17 arrancará fresca, con 12 grados durante la madrugada y un cielo totalmente despejado. A medida que avance la mañana el termómetro bajará apenas hasta los 10°C, pero el sol se mantendrá firme, sin señales de lluvia y con viento leve del norte.

Hacia la tarde llegará el pico del día, con una máxima de 21 grados bajo un cielo despejado. Por la noche el cielo se cubrirá un poco y la temperatura bajará a 17 grados, con viento del norte que se mantiene sin ráfagas en todo el día.

Viernes 18 de septiembre

El viernes empieza algo nublado, con 13 grados durante la madrugada y la mañana, aunque sin chances de lluvia. El viento soplará del noreste, suave, y las nubes acompañarán buena parte de la primera mitad del día.

Por la tarde el cielo se despeja parcialmente y la temperatura trepa hasta los 21 grados, que se sostiene durante la noche. El viento gira al norte y gana algo de fuerza, aunque tampoco se esperan ráfagas.

Sábado 19 de septiembre

El sábado se presenta parcialmente nublado desde temprano, con 15 grados en la madrugada y la mañana. El viento del noreste será suave y no hay riesgo de lluvia en ningún momento del día.

La tarde trae la primera gran suba: la máxima llegará a 23 grados, con el cielo todavía parcialmente nublado y el viento sosteniéndose del noreste. Una jornada agradable, ideal para estar afuera.

Domingo primaveral en Buenos Aires, con 24 grados de temperatura máxima

Domingo 20 de septiembre

El domingo arranca fresco, con 14 grados y cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, sin señales de lluvia y viento leve del norte.

Hacia la tarde el cielo se nubla un poco más, pero eso no impide que se alcance la máxima de la semana: 24 grados, con probabilidad de lluvia casi nula (0-10%) y viento del norte que se refuerza levemente.

Así estará el clima el domingo 20 de septiembre en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Así, el fin de semana cierra como la antesala perfecta para el arranque de la primavera, jornada en la que se prevén chances mínimas de precipitaciones y una temperatura que tocará los 21 grados.

Si bien en gran parte del centro del país las temperaturas se mantendrán dentro de valores "normales", en el norte patagónico, el oeste y el norte se ubicarán por encima de lo esperado, con máximas que podrían llegar hasta los 27 grados en esos mismos días.