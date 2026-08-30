Llegó al país una comitiva del Vaticano para definir detalles de la visita de León XIV

Este domingo llegó a la Argentina una comitiva del Vaticano para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.

La delegación aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 18:30 y se trasladó a un hotel porteño ubicado en la Avenida del Libertador al 400.

Efectivos policiales acompañaron el desplazamiento de la delegación, en un operativo que también incluyó un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal.

Avanza la organización de la visita del Papa a la Argentina

Durante su estadía de tres días en el país, la comitiva de la Santa Sede recorrerá junto a representantes del Gobierno nacional los distintos escenarios previstos para las actividades que encabezará el sumo pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Tras la recorrida de la comisión vaticana, está previsto un nuevo encuentro de trabajo interjurisdiccional. Por parte del Ejecutivo, volverán a participar los equipos del Ministerio de Seguridad, Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia.

León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. El lunes 9 de noviembre estará en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en la Nunciatura de Buenos Aires.