Llegó al país una comitiva del Vaticano para definir detalles de la visita de León XIV
La delegación de la Santa Sede analizará los distintos escenarios en los que podrían realizarse las actividades que encabezará el Papa. El sumo pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
Este domingo llegó a la Argentina una comitiva del Vaticano para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.
La delegación aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 18:30 y se trasladó a un hotel porteño ubicado en la Avenida del Libertador al 400.
Efectivos policiales acompañaron el desplazamiento de la delegación, en un operativo que también incluyó un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal.
Avanza la organización de la visita del Papa a la Argentina
Durante su estadía de tres días en el país, la comitiva de la Santa Sede recorrerá junto a representantes del Gobierno nacional los distintos escenarios previstos para las actividades que encabezará el sumo pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Tras la recorrida de la comisión vaticana, está previsto un nuevo encuentro de trabajo interjurisdiccional. Por parte del Ejecutivo, volverán a participar los equipos del Ministerio de Seguridad, Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia.
León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. El lunes 9 de noviembre estará en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en la Nunciatura de Buenos Aires.