¡Y se largó! Llueve en AMBA: hasta cuándo habrá precipitaciones intensas por el Súper Niño

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy, miércoles 7 de octubre, una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia.

Las precipitaciones, que se hicieron presentes en horas de la mañana, comenzaron nuevamente después del mediodía. En tanto, se prevé que por la tarde llegan tormentas fuertes, moderandose con el correr de las horas.

Según el reporte oficial, llovería hasta la 1 de la madrugada del jueves, prácticamente sin interrupciones. Además, se informó que habrá un notable descenso de la temperatura.

Detalles del pronóstico para hoy:

Condiciones: Se esperan precipitaciones continuas, con momentos de tormentas fuertes, ráfagas de viento del sector este/sureste de hasta 70 km/h y posible caída de granizo.

Precipitación acumulada: Se estiman entre 50 y 80 mm en cortos períodos.

Temperaturas: Oscilan entre los 15°C y los 20°C con humedad muy elevada (superior al 85%).

Recomendaciones oficiales ante la alerta: