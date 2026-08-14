Lluvia, viento, nieve y Zonda: múltiples alertas amenazan el fin de semana largo en Argentina

Después de varios días marcados por cambios bruscos de temperatura y condiciones típicamente invernales, el tiempo vuelve a convertirse en protagonista justo cuando miles de argentinos se preparan para aprovechar el fin de semana largo.

Quienes tengan previsto viajar o vivan en zonas habitualmente afectadas por fenómenos meteorológicos deberán seguir con atención el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ya que varias provincias estarán alcanzadas por eventos de diferente intensidad durante los próximos días.

La caída de nieve podría generar acumulaciones importantes y dificultades para circular en caminos y rutas de montaña.



Cuatro alertas meteorológicas complican el fin de semana largo

El. Desde el viernes 14 y durante las jornadas siguientes, diferentes regiones estarán alcanzadas por alertas climáticas que obligan a prestar especial atención.

Para este viernes 14 de agosto, uno de los focos estará ubicado en el norte de Misiones, donde rige una alerta amarilla por lluvias. Este tipo de aviso se activa cuando las precipitaciones previstas alcanzan o superan los umbrales meteorológicos y climatológicos establecidos para una determinada región.

Las precipitaciones mantienen bajo alerta a sectores del territorio nacional y obligan a extremar las precauciones.

La zona cordillerana de Mendoza y el sur de San Juan estarán bajo alerta amarilla por nevadas. El SMN contempla este tipo de advertencia cuando se espera caída de nieve con acumulación en superficie por encima de los parámetros establecidos.

A esto se sumará el viento. Durante el viernes, la Cordillera de La Rioja y Catamarca permanecerá alcanzada por nivel amarillo debido a la posibilidad de ráfagas capaces de superar los umbrales regionales.

Las fuertes ráfagas podrían generar complicaciones en diferentes puntos del país durante las próximas jornadas.

El escenario se intensificará el sábado 15 de agosto, especialmente en Mendoza, donde la advertencia por nevadas subirá a nivel naranja. Esta categoría indica que se esperan fenómenos peligrosos y que la población debe prepararse y mantenerse informada ante posibles complicaciones.

Al mismo tiempo, la alerta amarilla por nieve también alcanzará a sectores cordilleranos de Neuquén, el sur de San Juan y el sur de Santa Cruz.

En paralelo, la advertencia por viento continuará en la Cordillera de La Rioja y Catamarca y se extenderá hacia San Juan, Salta, Jujuy y el oeste de Tucumán.

Las zonas cordilleranas serán algunas de las más afectadas por las nevadas, con sectores donde la alerta alcanzará el nivel naranja.

Otro de los fenómenos que cobrará protagonismo será el viento Zonda, con alerta amarilla en sectores del centro de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan.

Se trata de un viento cálido y extremadamente seco que desciende de la Cordillera y puede generar aumentos repentinos de temperatura, fuerte disminución de la humedad y ráfagas intensas.

Tanto los avisos por viento fuerte como por Zonda continuarán vigentes durante el domingo 16 de agosto, por lo que se recomienda mantener las precauciones en las regiones alcanzadas.

Varias provincias permanecerán bajo advertencia por fuertes ráfagas y viento Zonda durante el fin de semana.

Mientras varias provincias estarán pendientes de los avisos meteorológicos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá un fin de semana con condiciones inestables.

Según el pronóstico compartido por el SMN, el viernes 14 tendrá entre 10 °C y 13 °C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico anticipa jornadas inestables y cambios en las condiciones del tiempo durante el fin de semana largo.

Para el sábado 15, en cambio, aumenta la posibilidad de lluvias: se prevén probabilidades de entre 10% y 40% durante parte de la jornada, con temperaturas de entre 13 °C y 16 °C.

El domingo 16 comenzaría con presencia de nieblas o neblinas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, aunque las condiciones tenderían a mejorar progresivamente con una máxima cercana a los 18 °C.