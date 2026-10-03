Lluvias, tormentas y vientos en Buenos Aires: ¿Cuándo sube la temperatura y vuelve el sol?

El fin de semana en Buenos Aires arrancó marcado por la inestabilidad climática, un leve descenso en las temperaturas y lluvias persistentes.

Tras una madrugada del sábado dominada por el agua, las condiciones comenzarán a modificarse paulatinamente de cara a los próximos días.

El pronóstico anticipa una transición progresiva hacia un ambiente más templado, aunque la semana entrante estará lejos de ser uniforme y mantendrá alertas por ráfagas hacia el tramo final.

Inestabilidad el sábado y paulatina mejora durante el domingo





El sábado inició fresco, registrando una temperatura mínima de 14 grados. La madrugada y la mañana se vieron afectadas por lluvias y tormentas con probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100%.

Durante el transcurso de la tarde se mantendrán las lluvias aisladas (10% - 40% de probabilidad), alcanzando una máxima de 16 grados, antes de dar paso a un cielo mayormente nublado hacia la noche ya sin lluvias.

Para el domingo 4 de octubre, la jornada arrancará con presencia de neblinas durante las primeras horas y una mañana fresca que tocará los 10 grados de mínima.

Sin embargo, el clima irá mejorando hacia la tarde: el sol ganará protagonismo entre las nubes y la temperatura registrará un marcado ascenso, alcanzando los 20 grados.

El clima para este fin de semana en Buenos Aires.

Las temperaturas subirán durante el inicio de la semana





El comienzo de la semana mantendrá la tendencia de aire más cálido sobre Buenos Aires. Tanto el lunes 5 como el martes 6 se presentarán con condiciones estables, probabilidad nula de lluvias y un cielo con nubosidad variable.

En ambos días, la temperatura registrará un incremento progresivo con máximas agradables que treparán hasta los 22 grados.

Las marcas mínimas se ubicarán en los 14 grados durante el lunes y descenderán ligeramente a 13 grados en las primeras horas del martes.

Miércoles con descenso térmico y cielo parcialmente nublado





A partir del miércoles 7 se percibirá un moderado quiebre en la curva de temperaturas.

Aunque el sol se mantendrá visible entre pasajes nubosos y las chances de precipitación seguirán en 0%, la masa de aire provocará un leve descenso en las marcas máximas.

El termómetro registrará una mínima de 13 grados y una máxima que no superará los 19 durante la tarde, marcando un cambio en la dinámica de los vientos.

Jueves y viernes ventosos: ráfagas fuertes para cerrar la semana





Las jornadas del jueves 8 y viernes 9 estarán fuertemente condicionadas por la presencia de viento.

Si bien las temperaturas se mantendrán estables -con mínimas de 15 y máximas de entre 18 y 19 grados-, la intensidad del viento cobrará protagonismo.

Tanto el jueves por la tarde como el viernes por la mañana se prevén ráfagas del sector oeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, acompañadas por cielos parcialmente nublados y una probabilidad casi nula de lluvias (0% a 10%).