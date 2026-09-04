Los 5 cambios para recuperar velocidad de tu celular sin comprar uno nuevo: "Te cambia la vida"

Con el paso del tiempo, es habitual notar que el celular tarda más en abrir aplicaciones, responde con demora o incluso comienza a quedarse sin espacio.

Aunque muchas personas interpretan estas señales como el momento de reemplazar el equipo, el problema no siempre está relacionado únicamente con su antigüedad.

Antes de invertir en otro dispositivo, existen algunos trucos sencillos que pueden ayudar a recuperar parte del desempeño perdido. Eliminar archivos innecesarios y reducir determinados efectos son algunas de las alternativas que pueden marcar una diferencia, pero hay más opciones.

Cinco trucos para mejorar el rendimiento del celular



1. Liberar espacio de almacenamiento

Tener la memoria interna prácticamente llena puede perjudicar el funcionamiento general. Fotos duplicadas, videos antiguos, archivos descargados y contenido recibido mediante aplicaciones de mensajería pueden acumularse durante años sin que el usuario lo advierta.

Lo recomendable es revisar periódicamente qué ocupa más espacio y eliminar únicamente aquello que ya no sea necesario. Antes de borrar fotografías, documentos o videos importantes, conviene realizar una copia de seguridad o trasladarlos a otro dispositivo o servicio de almacenamiento.

Eliminar archivos, fotos y contenido innecesario permite recuperar espacio y puede contribuir a mejorar el funcionamiento del dispositivo.

2. Desinstalar aplicaciones que ya no se utilizan

Muchas aplicaciones permanecen instaladas aunque hayan dejado de utilizarse. Además de ocupar almacenamiento, algunas pueden ejecutar procesos en segundo plano, enviar notificaciones o actualizar información, consumiendo memoria y batería.

Una limpieza periódica permite quedarse únicamente con las herramientas necesarias. Es importante no eliminar aplicaciones del sistema si no se conoce su función, ya que algunas son necesarias para que determinadas características del teléfono trabajen correctamente.

Borrar las aplicaciones que ya no se utilizan ayuda a liberar memoria y evita que algunos procesos continúen ejecutándose en segundo plano.

3. Reducir animaciones y efectos visuales

Las transiciones y animaciones hacen que la interfaz resulte más atractiva, pero también requieren recursos. En determinados celulares antiguos, reducir algunos de estos efectos puede hacer que la navegación se perciba más ágil.

Las posibilidades dependen del sistema operativo y del modelo. Por eso, antes de modificar configuraciones avanzadas, es recomendable limitarse a las opciones de accesibilidad o visualización disponibles para el usuario y evitar alterar parámetros desconocidos.

Disminuir determinados efectos y transiciones puede hacer que la navegación se perciba más rápida, especialmente en equipos antiguos.

4. Revisar qué aplicaciones consumen más batería

Una autonomía cada vez menor no necesariamente significa que la batería sea el único problema. Algunas aplicaciones pueden permanecer activas en segundo plano y generar un consumo elevado de energía y otros recursos.

Desde los ajustes del equipo generalmente es posible consultar cuáles registran mayor utilización. Restringir la actividad en segundo plano de aquellas que no necesitan actualizarse constantemente puede ayudar, aunque hacerlo con apps de mensajería o correo podría retrasar notificaciones importantes.

Consultar qué aplicaciones utilizan más batería permite detectar aquellas que mantienen una actividad elevada y optimizar el uso del celular

5. Reiniciar y mantener actualizado el sistema

Reiniciar el teléfono ocasionalmente puede cerrar procesos que quedaron funcionando y solucionar pequeños errores temporales. También resulta conveniente comprobar si existen actualizaciones oficiales disponibles para el dispositivo.

Las actualizaciones pueden incorporar correcciones de seguridad y solucionar fallas, aunque en equipos muy antiguos no siempre producirán una mejora notable de velocidad.

Si el celular continúa funcionando con extrema lentitud después de realizar una limpieza, una última alternativa puede ser restablecerlo de fábrica, pero únicamente después de hacer una copia de seguridad, ya que este procedimiento elimina los datos almacenados.