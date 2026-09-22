Los 7 hábitos cotidianos que empeoran los síntomas de la alergia primaveral

Con la llegada de la primavera crecen las ganas de salir al aire libre, pero también las probabilidades de sufrir un episodio de alergia. La temporada llega con más estornudos, congestión nasal y picazón en los ojos.

Hay costumbres cotidianas que parecen inofensivas pero que, en los hechos, potencian estas molestias. Los especialistas identificaron siete errores frecuentes que agravan el cuadro y advierten contra la automedicación.

Qué es la rinitis alérgica y por qué se intensifica en esta época

La rinitis alérgica aparece cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada frente a sustancias que, en principio, son inofensivas, como el polen de árboles, pastos y malezas. También pueden actuar como desencadenantes los ácaros del polvo, ciertos alimentos o medicamentos.

La intensidad de los síntomas no depende únicamente de la sensibilidad de cada persona; la exposición diaria también cumple un rol clave. Por eso, pequeños cambios en la rutina pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida durante la primavera.

Los 7 errores que complican los síntomas de la alergia

1. Abrir las ventanas en cualquier momento. Ventilar es necesario, pero hacerlo durante un pico de polen facilita el ingreso de partículas. Conviene consultar el pronóstico y evitar los días secos y ventosos; después de la lluvia, en cambio, la concentración suele bajar.

2. Secar la ropa al aire libre. Sábanas, toallas y prendas húmedas retienen polen en balcones o patios. Al volver adentro, esas partículas quedan en contacto con la piel y las vías respiratorias, y pueden afectar el descanso nocturno.

3. No cambiarse al regresar a casa. El polen se adhiere al pelo y la ropa. Cambiarse de prendas, ducharse antes de dormir y evitar tocarse los ojos ayuda a reducir la carga de alérgenos en el dormitorio.

Los especialistas identificaron siete errores frecuentes que agravan el cuadro de la alergia primaveral.

4. Descuidar los filtros. Los aires acondicionados y purificadores con filtros saturados dejan de retener partículas y pueden mantenerlas circulando en el ambiente. La misma precaución aplica al filtro del auto.

5. Ignorar la picazón que provocan algunos alimentos. Se trata del síndrome polen-alimento, una reacción cruzada por similitud entre proteínas. Si aparecen molestias en la boca o la garganta, hay que suspender el consumo y consultar a un especialista.

6. Esperar a sentirse mal para empezar el tratamiento. Algunas terapias preventivas funcionan mejor si se inician antes del pico de exposición, siempre bajo indicación médica. Los antihistamínicos y corticoides nasales no deben usarse de manera improvisada.

7. Entrenar cuando el nivel de polen es alto. Durante el ejercicio aumenta el ingreso de aire a las vías respiratorias. La recomendación no es dejar de entrenar, sino elegir horarios con niveles más bajos o trasladar la actividad a un espacio cerrado.

Cómo diferenciar la alergia de un resfrío

Los estornudos, la secreción nasal y la picazón pueden confundirse con un resfrío común. La diferencia clave es que la alergia primaveral suele persistir mientras continúa la exposición al polen y, a diferencia de un cuadro viral, no acostumbra provocar fiebre.

Cuando los síntomas afectan el sueño, el rendimiento laboral o la respiración, la consulta con un alergista permite confirmar el diagnóstico correcto y evitar tratamientos innecesarios o mal indicados.