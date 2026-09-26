Los alquileres en la Costa Atlántica llegarán con un aumento del 25% para el verano

A pocos meses de comenzar la temporada estival, se presentaron en Mar del Plata los precios de referencia para los alquileres temporarios.

El Colegio de Martilleros local sugirió un incremento del 25% respecto a los valores fijados en el verano anterior.

Desde la entidad aclararon que los montos no son obligatorios y que el precio final lo definirán la oferta y la demanda.

Asimismo, recomendaron que los contratos y cotizaciones se efectúen exclusivamente en moneda nacional.

Precios sugeridos por departamento

Los martilleros detallaron una escala orientativa de valores semanales según el tipo de inmueble y la capacidad de ocupantes.

Los precios varían según la ubicación, el estado de la propiedad y las comodidades ofrecidas en cada zona.

Departamentos de 1 ambiente para 2 o 3 personas: desde $375.000 por semana.

Unidades de 2 ambientes para 3 o 4 personas: desde $588.000 por semana.

Propiedades de 3 ambientes para 5 o 6 personas: desde $863.000 por semana.

Prudencia frente a la competencia regional

La decisión de fijar un incremento del 25% busca mantener tarifas razonables ante la inflación proyectada. La medida intenta sostener la competitividad frente a destinos internacionales como las playas de Brasil y Uruguay.

Estimación sobre la estadía promedio

Según proyecciones del sector, el tiempo de permanencia media se situará entre los cinco y siete días por turista.

El cálculo coincide con la tendencia registrada durante el ciclo veraniego previo en la Costa Atlántica.