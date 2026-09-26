Los deudores "irrecuperables" crecieron 60% en un año y ya superan los 3 millones de casos

La morosidad continúa en el centro de la escena económica nacional debido al alto grado de incidencia que tiene el fenómeno en todo el país.

Las deudas en situación de "irrecuperables" registraron un aumento del 60% en doce meses y ya superan los 3 millones de casos.

El informe privado elaborado por el Instituto Argentina Grande detalló un escenario crítico en la capacidad de pago de las familias. Los atrasos más severos se concentran principalmente en montos de baja cuantía y créditos de consumo.

Impacto en el sistema financiero

La cantidad total de deudores morosos alcanzó a 5,6 millones de personas sobre un universo de 20,6 millones en el sistema. Esto implica que el 26,9% de los deudores bancarios presenta al menos un mes de atraso en sus pagos.

En el último año se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos al sistema.

Existen 3,4 millones de personas en la categoría de irrecuperables, un 16,8% del total.

La mitad de los deudores clasificados como irrecuperables mantiene deudas de $77.900 o menos.

Las regiones y sectores más golpeados

La imposibilidad de pago se concentra con mayor fuerza en los compromisos financieros de menor envergadura. Las provincias de Cuyo y el NOA encabezan los índices más elevados de mora.

Caída del salario y consumo endeudado

Analistas del reporte vinculan esta dinámica con la caída sostenida del salario real en los sectores público y privado.

La falta de liquidez empuja al uso de tarjetas de crédito con elevadas tasas de interés para cancelar gastos cotidianos.