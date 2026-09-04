Los jubilados, cada vez más complicados: cuando la plata no alcanza y hay que volver al laburo

La difícil situación económica que atraviesa la Argentina afecta a millones de ciudadanos, siendo los jubilados uno de los sectores que más sufre y más le cuesta llegar a fin de mes.

Es en este sentido que se vive un presente complejo, en el que la jubilación no alcanza y las personas mayores a los 65 años están cada vez más complicadas, por lo que tienen que salir a ganarse "el mango" nuevamente.

La situación se contrapone con aquellos que buscan seguir trabajando porque "les aporta estabilidad emocional", como señaló Débora, dueña del restaurante "Las Nonas" en Buenos Aires.

Y la palabra es autorizada: este restaurante cuenta con 20 empleados, de los cuales 13 son adultos mayores o jubilados. Su dueña destacó el compromiso del personal y aseguró que continuar trabajando también tiene un impacto positivo en su salud.

"Tenemos un equipo que llega hasta los 76 años. Empleamos todo personal de adultos mayores que hoy en día son los que más aportan al trabajo con la presencia y la responsabilidad", sostuvo.

El impacto del trabajo en los adultos mayores

La propietaria remarcó que, además del ingreso económico, continuar trabajando puede tener un impacto positivo en la vida cotidiana de los adultos mayores. Según explicó, el empleo les permite mantenerse activos, sentirse útiles y contar con un espacio de acompañamiento.

"Tengo personal hasta 76 años. A Cristina, que es la más adulta, que la van a ver los fines de semana que hace la recepción, y vos la ves totalmente vital, regia para el trabajo", contó Débora.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo también funciona como una herramienta de estabilidad emocional. "Si bien es cierto el ingreso no les viene mal, ellos se sienten útiles", señaló.

La dueña de "Las Nonas" también planteó que muchos adultos mayores pasan buena parte del tiempo solos debido a las obligaciones de sus hijos y familiares. Por eso, consideró que mantener una actividad laboral puede ayudarlos a preservar vínculos sociales y sentirse acompañados.

Trabajar después de la jubilación: una alternativa, no una necesidad

El caso del restaurante abrió además un debate sobre la situación de los adultos mayores y la posibilidad de continuar trabajando después de los 65 años. La discusión gira en torno a si seguir activos laboralmente debería ser una elección personal, vinculada al deseo de mantenerse en actividad, y no una necesidad provocada por jubilaciones insuficientes o dificultades económicas.

Débora sostuvo que, aunque los haberes jubilatorios pueden no alcanzar, muchos de sus empleados encuentran en el trabajo algo que va más allá del dinero. "Si ellos no se sintieran completos o se sintieran vivos con el trabajo que hacen hoy, no estarían acá, estarían en su casa", expresó.

Además, destacó el acompañamiento recibido por parte del Gobierno de la Ciudad a través de iniciativas y ferias gastronómicas barriales, que, según explicó, permiten a los comercios generar oportunidades y sostener puestos de trabajo.

Finalmente, la empresaria destacó el valor de incorporar trabajadores senior y consideró que la mayor longevidad de la población plantea nuevos desafíos para el mercado laboral. "Lo que nosotros acá en Las Nonas logramos es tener un personal senior, que es lo mejor que cualquier empresa puede tener", concluyó.



