Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de septiembre de 2026 para todos los titulares de la mínima.

Durante este mes, los haberes reciben una actualización del 2,11% en base a la fórmula de movilidad mensual, sumado a la liquidación del bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, ningún jubilado de la escala básica cobrará menos de $498.633,20 ($428.633,20 correspondientes al haber ajustado más el plus completo de $70.000).

Los fondos se depositan de forma automática en las cuentas sueldo habituales sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Fechas de cobro para jubilados de la mínima en septiembre





El cronograma se despliega de manera progresiva según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

Jubilados de la mínima: ¿Cuándo cobran en septiembre?

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Cómo consultar el lugar y la fecha de liquidación





Para confirmar la acreditación de los fondos o revisar el comprobante de liquidación antes de acudir al cajero, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección "Cobros", se encuentra disponible la opción "Consultar fecha y lugar de cobro" y el acceso al recibo de sueldo detallado.