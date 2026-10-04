Los jubilados de la mínima reciben el bono de $70.000: ¿En qué fechas de octubre se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para comenzar con los pagos de octubre destinados a jubilados y pensionados.

El esquema incluirá el aumento mensual de los haberes y el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

Con el refuerzo completo, el monto total de la jubilación mínima llegará a $505.748,51, de acuerdo con los valores establecidos para el décimo mes.

El bono se acreditará junto con el haber previsional y respetará la misma fecha asignada según la terminación del DNI.

¿En qué fechas cobran los jubilados de la mínima sus haberes con bono?





ANSES organiza el calendario de octubre en distintos grupos, según el monto de la prestación y la terminación del documento.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en conjunto con el bono cobrarán primero, mientras que quienes perciben montos superiores lo harán durante la última semana.

Haberes que no superan la mínima: cobrarán entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre, con una terminación de DNI por jornada hábil.





cobrarán entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre, con una terminación de DNI por jornada hábil. Haberes superiores a la mínima: recibirán sus depósitos entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre.





recibirán sus depósitos entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre. PNC: tienen un cronograma diferente, organizado según dos terminaciones de DNI por día.

Los jubilados de la mínima reciben el bono de $70.000 en la misma fecha que perciben su haber básico. Sumando estos dos conceptos, los beneficiarios de este grupo cobrarán un total de $505.748,51.

El calendario para jubilados y pensionados que cobran la mínima junto con el bono comienza en los primeros días del mes:

8 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 9 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 13 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 14 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 15 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 16 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 19 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 20 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 21 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 22 de octubre: DNI terminado en 9.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que no habrá actividad bancaria ni acreditaciones durante esa jornada.

Las Pensiones No Contributivas tienen un esquema separado y comienzan en simultáneo con las jubilaciones mínimas:

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





Finalmente, los beneficiarios cuyos haberes superan el mínimo recibirán sus pagos durante la última semana de octubre. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por cada jornada de pago.

23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Montos de octubre para jubilados y pensionados

Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico, $505.748,51 en total con el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobran un básico de $348.598. Con el bono el monto ascenderá a unos $418.598.

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): alcanzan un monto básico de $305.023, y unos $375.023 netos con el bono integrado.

PNC Madres de 7 hijos: cobrarán el equivalente a la jubilación mínima completa, es decir, un $505.748,51.

Jubilación máxima: cobran un haber de $2.932.174,85.



