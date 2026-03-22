Los jubilados pueden ahorrar mucha plata en supermercados: ¿Cómo aprovechar los descuentos de ANSES?

Durante marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un beneficio que permite a jubilados y pensionados reducir el gasto de compras en productos esenciales como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Se trata del programa "Beneficios ANSES", un beneficio que apunta a aliviar el bolsillo de los adultos mayores mediante descuentos y reintegros en una amplia red de comercios. A través de este sistema, los beneficiarios pueden acceder a promociones en supermercados, farmacias y otros rubros vinculados al consumo diario.

Cómo funciona el programa de descuentos para jubilados

El esquema de Beneficios ANSES permite acceder a descuentos que comienzan en el 10% y alcanzan el 15% en supermercados. En muchos casos, estas promociones no tienen tope de reintegro, aunque esto puede variar según el comercio o el banco que participe en la operación.

Además, existen rubros que ofrecen ventajas mayores. Por ejemplo, los productos de perfumería y limpieza pueden contar con descuentos de hasta el 20%, lo que representa una oportunidad concreta para reducir gastos en artículos de uso frecuente.

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos en todo el territorio nacional. Para conocer cuáles son los locales disponibles, los beneficiarios pueden utilizar el buscador del sitio oficial de ANSES, donde es posible filtrar por provincia, localidad o tipo de comercio.

Los jubilados y pensionados pueden aprovechar los descuentos en supermercados y comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES". Más información en anses.gob.ar.

En cuanto a su uso, el sistema es sencillo: al momento de pagar, el descuento se aplica de manera automática utilizando la tarjeta de débito con la que el jubilado o pensionado cobra sus haberes en el banco, sin necesidad de gestionar cupones o validaciones adicionales. Esto facilita el acceso al beneficio y permite aprovecharlo en las compras de todos los días.

¿Qué otros beneficios bancarios pueden aprovechar los jubilados?

A los descuentos de ANSES se suman promociones adicionales ofrecidas por distintas entidades bancarias, que en algunos casos pueden combinarse para maximizar el ahorro: