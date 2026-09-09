Los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el despliegue del esquema previsional de septiembre de 2026, el cual incluye una actualización del 2,11% en los haberes junto con la acreditación del bono extraordinario de $70.000.

Este refuerzo de ingresos está dirigido a acompañar a los sectores más vulnerables del sistema. Perciben la liquidación íntegra del plus los titulares del salario básico del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Para quienes superan el piso mínimo, el monto del refuerzo se calcula de forma proporcional hasta alcanzar el tope unificado de $498.633,20.

Los depósitos se efectúan de manera directa en la cuenta sueldo de los beneficiarios, sin necesidad de completar formularios ni realizar gestiones presenciales.

Jubilados: ¿Quiénes cobran el bono hasta el 21 de septiembre?





Las fechas asignadas para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se distribuyen según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

A partir del martes 22 de septiembre se iniciará el turno de cobro para aquellos jubilados cuyo ingreso supere la escala mínima.

Bono de $70.000: ¿Quiénes lo cobran hasta el 21 de septiembre?

Montos finales a cobrar en septiembre





Con la aplicación del reajuste inflacionario y el bono adicional, las escalas de cobro quedan configuradas de la siguiente manera: