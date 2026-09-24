Los jubilados superarán los $500.000 en octubre con haber y bono oficializado

Faltan pocos días para que comience el calendario de pagos de octubre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó los nuevos valores previsionales.

A partir del próximo mes, jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, determinada por la fórmula de movilidad vigente.

El porcentaje surge del cálculo realizado sobre el IPC de agosto, que el INDEC informó en 1,7%, pero que la ANSES computó con precisión de dos decimales.

Jubilados: ¿Quiénes cobran más de $505.000 en octubre?





La jubilación mínima pasará de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre.

A este haber básico se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $505.748,51.

El nuevo monto mínimo fue establecido oficialmente por ANSES mediante la Resolución 284/2026, publicada este miércoles 23 de septiembre.

Además, la ANSES mantiene un esquema de bono proporcional para quienes cobran una jubilación superior a la mínima, pero se encuentran dentro del límite establecido para acceder al refuerzo.

En esos casos, el monto adicional disminuye a medida que aumenta el haber previsional y se calcula para completar el tope correspondiente.

Por eso, no todos los jubilados que cobran por encima de la mínima recibirán los $70.000 completos: el importe dependerá de cuánto perciban como haber básico.

En octubre, los jubilados de la mínima cobrarán más de $505.000 en concepto de aumento y bono.

¿Qué otros montos tendrán las jubilaciones y pensiones en octubre?





La actualización del 1,66% también modifica los valores correspondientes a otras prestaciones previsionales.

Entre los principales montos establecidos para octubre se encuentran:

PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono.

de haber básico y con el bono. PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con el refuerzo.

de haber básico y con el refuerzo. PNC para Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con el bono.

de haber básico y con el bono. Jubilación máxima: $2.932.174,85, sin bono extraordinario.





¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en octubre?





El cronograma para quienes perciben hasta un haber mínimo comenzará el jueves 8 de octubre y se organizará según la terminación del DNI. Las fechas son: