Los jubilados superarán los $500.000 en octubre con haber y bono oficializado
La ANSES oficializó los montos de las jubilaciones y pensiones para octubre y confirmó que algunos beneficiarios superarán los $505.000 al sumar el aumento y el bono.
Faltan pocos días para que comience el calendario de pagos de octubre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó los nuevos valores previsionales.
A partir del próximo mes, jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, determinada por la fórmula de movilidad vigente.
El porcentaje surge del cálculo realizado sobre el IPC de agosto, que el INDEC informó en 1,7%, pero que la ANSES computó con precisión de dos decimales.
Jubilados: ¿Quiénes cobran más de $505.000 en octubre?
La jubilación mínima pasará de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre.
A este haber básico se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $505.748,51.
El nuevo monto mínimo fue establecido oficialmente por ANSES mediante la Resolución 284/2026, publicada este miércoles 23 de septiembre.
Además, la ANSES mantiene un esquema de bono proporcional para quienes cobran una jubilación superior a la mínima, pero se encuentran dentro del límite establecido para acceder al refuerzo.
En esos casos, el monto adicional disminuye a medida que aumenta el haber previsional y se calcula para completar el tope correspondiente.
Por eso, no todos los jubilados que cobran por encima de la mínima recibirán los $70.000 completos: el importe dependerá de cuánto perciban como haber básico.
¿Qué otros montos tendrán las jubilaciones y pensiones en octubre?
La actualización del 1,66% también modifica los valores correspondientes a otras prestaciones previsionales.
Entre los principales montos establecidos para octubre se encuentran:
- PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono.
- PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con el refuerzo.
- PNC para Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con el bono.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85, sin bono extraordinario.
¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en octubre?
El cronograma para quienes perciben hasta un haber mínimo comenzará el jueves 8 de octubre y se organizará según la terminación del DNI. Las fechas son:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.