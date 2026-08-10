Los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante agosto un grupo de familias continuará recibiendo un refuerzo económico clave destinado a la compra de alimentos básicos a través de la Prestación Alimentar.

Este beneficio, conocido anteriormente como Tarjeta Alimentar, está orientado a garantizar el acceso a la canasta básica y a sostener la nutrición en los sectores más vulnerables. El monto se acredita de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿A quiénes alcanza la Prestación Alimentar?





Según detalla la ANSES, la Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.





La Prestación Alimentar permite comprar alimentos de la canasta básica y está orientada principalmente a las titulares de la AUH.

¿Cuáles son los valores de la Prestación Alimentar en agosto?





Para este mes, los montos confirmados de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo o titulares de AUE: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.





Estos valores se acreditan de forma directa en la cuenta del beneficiario junto con la prestación correspondiente, lo que permite su uso inmediato para la compra de alimentos.

¿Cuánto perciben los titulares de la AUH en agosto?

Con el aumento del 1,89% aplicado en agosto, los montos de la AUH quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto total: $491.173.

Pago mensual directo (80%): $392.938,40.

Retención acumulada (20%): $98.234,60.





En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores son:

Monto total: $491.173.

Pago mensual directo (80%): $392.938.

Retención (20%): $98.235.





El porcentaje retenido se acumula y se abona posteriormente, una vez que el titular presenta la libreta con los controles de salud y educación correspondientes.

¿En qué fechas se cobra la AUH junto con la Prestación Alimentar?





El calendario de pagos de agosto se organiza según la terminación del DNI y se realiza en conjunto con la AUH: