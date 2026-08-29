ANSES confirma los primeros cobros de septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono desde el martes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio a partir del martes 8 de septiembre al calendario oficial de acreditaciones correspondiente a ese mes.

La primera tanda de cobros estará destinada a los titulares de la jubilación mínima y las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes percibirán sus haberes con la actualización mensual por movilidad y la liquidación del bono extraordinario.

Para este período, el ajuste sobre las prestaciones previsionales se fijó en un 2,1% (en consonancia con el dato de inflación del INDEC de dos meses atrás). A su vez, continúa el refuerzo de $70.000 para las jubilaciones y pensiones de menores ingresos.

Calendario de cobro: cómo arranca la primera semana de pagos





Los desembolsos se realizarán de manera progresiva a partir del segundo martes del mes, ordenados según la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilados de la mínima

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.





martes 8 de septiembre. DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.





miércoles 9 de septiembre. DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.





jueves 10 de septiembre. DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.





viernes 11 de septiembre. DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.



¿Cuáles son los primeros cobros de septiembre en la ANSES?

Cuánto se cobra en septiembre con el aumento y el bono





Con el incremento del 2,1% y la liquidación del refuerzo económico de $70.000, los montos finales a cobrar desde el martes 8 quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alcanza los $428.591,22 . Sumando el bono extraordinario completo de $70.000, el monto total en mano asciende a $498.591,22 .

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): perciben el 70% del haber mínimo ($300.013,85). Con el bono de $70.000, el haber final alcanza los $370.013,85 .

PNC para Madres de 7 hijos: cobran el equivalente al 100% de la mínima ($428.591,22) más el bono de $70.000, sumando un total de $498.591,22.

Cómo consultar el lugar de cobro y el recibo





Para constatar la acreditación antes de acudir al cajero automático o a la sucursal bancaria, los beneficiarios pueden revisar la liquidación desde las plataformas digitales del organismo: