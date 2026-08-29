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Sábado, 29 de agosto de 2026

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ANSES confirma los primeros cobros de septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono desde el martes

El organismo previsional se encuentra cerca de comenzar con el calendario de pagos de septiembre. El detalle del esquema, la liquidación con aumento del 2,1% y la confirmación del refuerzo.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio a partir del martes 8 de septiembre al calendario oficial de acreditaciones correspondiente a ese mes.

La primera tanda de cobros estará destinada a los titulares de la jubilación mínima y las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes percibirán sus haberes con la actualización mensual por movilidad y la liquidación del bono extraordinario.

Para este período, el ajuste sobre las prestaciones previsionales se fijó en un 2,1% (en consonancia con el dato de inflación del INDEC de dos meses atrás). A su vez, continúa el refuerzo de $70.000 para las jubilaciones y pensiones de menores ingresos.

Calendario de cobro: cómo arranca la primera semana de pagos

Los desembolsos se realizarán de manera progresiva a partir del segundo martes del mes, ordenados según la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilados de la mínima

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Para este período, el ajuste sobre las prestaciones previsionales se fijó en un 2,1% (en consonancia con el dato de inflación del INDEC de dos meses atrás). A su vez, continúa el refuerzo de $70.000 para las jubilaciones y pensiones de menores ingresos.Calendario de cobro: cómo arranca la primera semana de pagosLos desembolsos se realizarán de manera progresiva a partir del segundo martes del mes, ordenados según la terminación del DNI de cada beneficiario:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados de la mínimaDNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.Titulares de&nbsp;Pensiones No Contributivas (PNC)DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.¿Cuáles son los primeros cobros de septiembre en la ANSES?
¿Cuáles son los primeros cobros de septiembre en la ANSES?

Cuánto se cobra en septiembre con el aumento y el bono

Con el incremento del 2,1% y la liquidación del refuerzo económico de $70.000, los montos finales a cobrar desde el martes 8 quedan configurados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: alcanza los $428.591,22. Sumando el bono extraordinario completo de $70.000, el monto total en mano asciende a $498.591,22.

  • Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): perciben el 70% del haber mínimo ($300.013,85). Con el bono de $70.000, el haber final alcanza los $370.013,85.

  • PNC para Madres de 7 hijos: cobran el equivalente al 100% de la mínima ($428.591,22) más el bono de $70.000, sumando un total de $498.591,22.

Cómo consultar el lugar de cobro y el recibo

Para constatar la acreditación antes de acudir al cajero automático o a la sucursal bancaria, los beneficiarios pueden revisar la liquidación desde las plataformas digitales del organismo:

  1. Entrar a anses.gob.ar o mediante la aplicación móvil mi ANSES.

  2. Ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  3. Seleccionar la solapa "Cobros" y dirigirse a "Consultar fecha y lugar de cobro" o "Recibo de haberes".

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