Los primeros jubilados y pensionados en cobrar: ¿Quiénes reciben su haber hoy, lunes 10 de agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este lunes 10 de agosto con los pagos para los jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Como de costumbre, el cronograma se desarrollará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Todos los beneficios del mes llegan incorporando el ajuste porcentual fijado por la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación de junio.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran hoy, lunes 10 de agosto





Durante el primer día hábil del esquema oficial, el organismo liquidará los fondos a las siguientes prestaciones y terminaciones de documento:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo : DNI terminados en 0 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.

Cómo se desarrollará el cronograma de pagos de agosto 2026





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3 : martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto.

DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

¿Qué jubilados y pensionados cobran primero en agosto?

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5 : jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7 : viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro





Los beneficiarios que deseen corroborar la sucursal bancaria asignada o verificar el estado de su liquidación pueden realizar la consulta de forma directa desde la plataforma oficial del organismo: