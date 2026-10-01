Los sobrinos de la esposa de Barreda no podrán heredar la casona del cuádruple femicidio

El proceso de expropiación de la casona ubicada en la calle 48 en la ciudad de La Plata, que quedó marcada por el cuádruple femicidio perpetrado por Ricardo Barreda, tuvo un giro abrupto en las últimas horas luego de que no reconocieran a los sobrinos de la esposa del odontólogo como legítimos herederos.

Los sobrinos de la esposa de Ricardo Barreda tuvieron un revés judicial en su pedido por la casona donde ocurrió el cuádruple femicidio. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata determinó que los interesados Mariana y Tomás Arreche no cumplían con los requisitos de la línea sucesoria para acceder al beneficio.

Los sobrinos de la mujer de Barreda quedaron afuera de la herencia.

Los dos sobrinos de Gladys Elena Margarita Mac Donald habían sido incorporados como parte interesada en abril de 2025. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires apeló el fallo. El Fisco bonaerense consideró que los Arreche no tenían derechos hereditarios sobre Mac Donald y rechazó que sean incorporados al trámite, algo terminó aceptando la Cámara.

Tras esta decisión judicial, la causa volverá a primera instancia para continuar con la expropiación del inmueble ubicado en 48 N.° 809 entre 11 y 12, y definir la indemnización correspondiente a los herederos.

Por qué fallaron en contra de los Arreche

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez determinaron que no había pruebas concretas para considerar a Tomás y a Mariana como herederos legítimos de su tía, aunque sí formarán parte del proceso por parte de Elena Arreche, la suegra de Barreda.

La documentación que había presentado la parte interesada establecía que los sobrinos de la mujer del odontólogo tenían un vínculo familiar de quinto y sexto grado de parentesco por encima del límite legal previsto para la sucesión.

Desde la Cámara hicieron lugar al recurso que había presentado el Fisco bonaerense y decidieron revocar el punto 3 de la resolución que había sido dictada el 22 de diciembre de 2025, que integraba a los Arreche como parte de la parte interesada.

Uno de los puntos de esta medida remarcó que los sobrinos de Gladys Mac Donald deberían afrontar los costos que se produjeron para llevar a cabo durante el proceso. La expropiación de la vivienda había comenzado en 2013 y hasta el momento no hay una fecha de resolución.