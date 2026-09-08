Los supermercados y shoppings de todo el país no abrirán sus puertas durante esta jornada en septiembre: ¿A qué se debe?

Los grandes supermercados, los shoppings y buena parte de los comercios de barrio bajarán sus persianas durante una jornada completa en septiembre: ¡A preparar las compras!

Se trata del Día del Empleado de Comercio, una fecha que funciona como un feriado propio del sector y que este año sufrió un desplazamiento respecto de su día habitual. Por eso, quienes necesiten hacer compras en grandes cadenas deberán organizarse con anticipación para no encontrarse con las puertas cerradas.

Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2026

La celebración se realiza, por ley, cada 26 de septiembre. Sin embargo, ese día cae sábado este año, por lo que la conmemoración se trasladó a la jornada del lunes 28 de septiembre.

La modificación quedó establecida en una circular emitida el 7 de septiembre, con el aval de la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las Cámaras Empresarias de Comercio.

El escrito oficial señala: "Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada".

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre. Sin embargo, ese día cae sábado este año, por lo que la conmemoración se trasladó a la jornada del lunes 28 de septiembre.

Por qué no abren los comercios ese día

Históricamente, la Faecys impulsó esta celebración junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de garantizar un día de descanso a todos los trabajadores del sector.

Por ese motivo, es probable que la mayoría de los comercios, las grandes cadenas de supermercados y los principales centros comerciales no abran sus puertas durante esa jornada. De todos modos, la decisión final queda en manos de cada comercio, que puede optar por sumarse o no a la iniciativa.

El origen del Día del Empleado de Comercio

La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en que se dictaminó la ley 11.729, que reguló por primera vez las relaciones laborales del sector mercantil. El avance se logró gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Aquella lucha permitió obtener mayores derechos laborales, licencias por enfermedad y accidentes e indemnización por despido, entre otras conquistas.

El texto establece que "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales". Los empleadores que necesiten que su personal trabaje ese día deberán abonar el doble de la jornada, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.