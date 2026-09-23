Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio histórico a nivel mundial respecto a las transfusiones

Por primera vez en la historia, los Testigos de Jehová podrán donar y recibir transfusiones de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas, aunque continúa la restricción para que les coloque sangre completa de otra persona.

"La vida y la sangre son sagradas", anunciaron en el sexto anuncio del año del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, pero señalaron que "los avances en este campo han planteado muchas preguntas".

Además, el comunicado aclara que "cada cristiano debe tomar su propia decisión respecto del uso de su sangre en el ámbito quirúrgico y en relación con los tratamientos médicos".

Decisión individual



El cambio de postura se fundamentó con una cita de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el Nuevo Testamento: "Cada uno llevará su propia carga". En este sentido, se aclaró que la decisión de "aceptar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas obtenidos de la sangre de otra persona es una cuestión de conciencia individual". Y se agregó: "De manera similar, cada Testigo debe decidir si dona o no su propia sangre, siempre que esta se utilice únicamente para proporcionar componentes o fracciones a otras personas".

Los Testigos de Jehová permitieron las transfusiones de glóbulos, plasma y plaquetas (Magnific).

Para evitar confusiones, se insistió en que el rechazo a las transfusiones de sangre completa de otra persona, practicado durante décadas por motivos religiosos, "permanece sin cambios". Así, Paul Gillies, portavoz internacional de la organización, declaró: "La sangre sigue siendo sagrada para los Testigos de Jehová, que continúan considerando la vida y la sangre como valiosos regalos de Dios".

En este contexto, se insistió en que la decisión de recibir o donar componentes de la sangre es individual: "Reconocemos que las decisiones médicas relacionadas con los componentes de la sangre son una cuestión de conciencia entre cada Testigo y su Dios, Jehová".

"Los Testigos de Jehová -concluyó el comunicado- aman la vida y desean recibir la mejor atención médica disponible. No practican ni recurren a curaciones milagrosas y acuden a médicos capaces de brindar tratamientos eficaces que, al mismo tiempo, respeten sus deseos, valores y creencias".

Los Testigos de Jehová cuentan con más de nueve millones de miembros en todo el mundo, reunidos en congregaciones presentes en más de 200 países y territorios.