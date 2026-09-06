Los tres puntos a los que los jubilados deben prestar atención para cobrar sin problemas en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo depósito para la próxima semana, que llegará con aumento y bono para jubilados. Para recibir los haberes sin inconvenientes, hay tres puntos clave a los que los beneficiarios deberán prestar atención.

La suba será del 2,11%, calculado a partir de la inflación de julio. El organismo previsional utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC como referencia para actualizar los montos.

El aumento quedó oficializado mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El bono para jubilados también fue establecido por decreto y lleva las mismas firmas.

El refuerzo será de $70.000, ya que se mantiene congelado, aunque no todos recibirán el monto completo: algunos cobrarán una suma proporcional según el valor de sus haberes.

Los tres puntos importantes para el cobro de haberes en septiembre





1) Revisar la fecha de cobro

El primer punto es consultar el calendario de pagos de ANSES antes de acercarse al banco. Cada jubilado y pensionado tiene asignada una fecha de cobro según la terminación de su DNI y el tipo de haber que recibe.

Por eso, es importante verificar cuándo está disponible el pago. De esta manera, se evita ir al banco antes de tiempo y encontrarse con que el dinero todavía no fue depositado.

2) No es necesario hacer ningún trámite para cobrar el bono

Otro punto a tener en cuenta es que los jubilados que tienen derecho al bono no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo. El pago se deposita de forma automática junto con los haberes, siempre que la persona cumpla con las condiciones establecidas.

Es decir, no es necesario sacar un turno, presentar documentación ni acercarse a una oficina de ANSES para solicitar el refuerzo.

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a septiembre 2026 (Imagen ilustrativa).

3) No hace falta ir al banco si tiene un apoderado

Por último, aquellos jubilados que cuentan con un apoderado no necesariamente tienen que acercarse personalmente al banco para cobrar sus haberes. Esta persona puede realizar el cobro en su nombre, siempre que esté debidamente registrado y autorizado para hacerlo.

De esta manera, el jubilado puede evitar el traslado y dejar el cobro en manos de la persona que tiene designada como apoderada.

Siguiendo estos tres consejos, los jubilados y pensionados van a poder evitar problemas al momento de cobrar sus haberes de septiembre y saber cuándo y cómo recibirán el pago.

Las estafas, otro punto al que hay que prestar atención

ANSES recordó que nunca pide datos personales, claves de acceso ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Por eso, ante cualquier contacto de este tipo, es importante no compartir información ni seguir instrucciones que puedan poner en riesgo los datos personales.

El organismo también advirtió que deben desestimarse las publicaciones que lleven a formularios, correos electrónicos o números de teléfono para supuestos trámites o beneficios. Si una persona recibe un mensaje de estas características, no debe entregar sus datos.

La advertencia se debe a distintos intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por trabajadores de ANSES y contactan a los ciudadanos con la excusa de ofrecerles beneficios económicos.

Cómo denunciar una posible estafa ante ANSES

Si una persona recibe un mensaje sospechoso o considera que intentaron engañarla, puede realizar una denuncia a través de los canales oficiales del organismo.

Las opciones disponibles son:

Por internet: ingresar a Mi ANSES , seleccionar "Denuncias y Reclamos" y luego "Hacer una denuncia".

, seleccionar "Denuncias y Reclamos" y luego "Hacer una denuncia". De manera presencial: acercarse a la oficina de ANSES más cercana.

Montos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados

En septiembre, las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,11%. Con la actualización, la jubilación mínima quedará en $428.633,20.

Quienes además tengan derecho al bono de $70.000 recibirán un total de $498.633,20. Este es el monto máximo que puede alcanzar un haber mínimo con el refuerzo completo.

El "extra" también alcanza a jubilados que cobran más de la mínima, siempre que sus haberes sean inferiores a ese límite. En esos casos, recibirán un proporcional hasta llegar a $498.633,20. Por ejemplo, una persona que cobre $450.000 recibirá un bono de $48.633,20.

Así quedan las principales prestaciones: