Los últimos en cobrar: qué jubilados reciben su haber este lunes 28 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el cierre formal del cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

A lo largo de todo el ciclo, los haberes incluyeron la actualización por movilidad junto con la liquidación del bono extraordinario previsional destinado a los sectores con menores ingresos.

En el marco de esta última etapa del mes, el organismo previsional completó de manera oportuna los depósitos para los beneficiarios del haber mínimo y para los titulares de Pensiones No Contributivas.

Ahora, la atención se centra en el tramo final del esquema de acreditaciones para quienes perciben ingresos que superan la jubilación mínima.

Con los sistemas de liquidación en marcha, la ANSES confirmó la nómina de titulares que tendrán acreditados sus fondos durante la jornada de este lunes.

El detalle de las terminaciones de DNI habilitadas para cobrar en la fecha y la guía completa de pagos del mes.

Quiénes cobran este lunes 28 de septiembre: fin del calendario para jubilados y pensionados





Durante esta jornada, la ANSES acreditará los haberes y los refuerzos proporcionales correspondientes a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo, finalizando la ronda de depósitos según la terminación de su documento:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI finalizados en 8 y 9.

¿Qué jubilados cobran hoy, lunes 28 de septiembre?

Así se distribuyeron los pagos de la ANSES en septiembre 2026





Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI finalizados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI finalizados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)