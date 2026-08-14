Los viajes en colectivo cayeron 19%: se vendieron 28 millones de boletos menos

Como otra muestra de la dureza del ajuste económico y de la menor actividad, una cámara empresaria informó que el transporte en colectivos cayó 19% en la zona AMBA, por lo que se vendieron 28 millones de boletos menos que un año atrás. Los datos de julio dejaron en evidencia el impacto que las subas tarifarias tienen sobre el comportamiento de los usuarios.

De acuerdo con datos elaborados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en julio de este año se vendieron 118,1 millones de pasajes de colectivo en el AMBA, frente a los 146,1 millones registrados en julio de 2025. La diferencia equivale a 28 millones de pasajes menos en la comparación interanual, lo que representa una baja del 19,1 por ciento.

La comparación interanual entre julio de 2025 y julio de 2026 muestra una fuerte caída en la cantidad de pasajes vendidos, que se replica tanto en los días hábiles como en los fines de semana y feriados, en un período de aumentos marcados de los boletos.

La contracción en la cantidad de pasajeros no estuvo acompañada por una reducción proporcional en la oferta del servicio. Los kilómetros recorridos por las unidades pasaron de 28,6 millones en julio de 2025 a 26,1 millones en julio de 2026, una caída del 8,9 por ciento. De esta manera, la merma en los recorridos fue menos de la mitad que la registrada en la cantidad de pasajeros transportados, lo que implica que cada colectivo circuló, en promedio, con una ocupación menor que un año atrás.

El informe detalla que durante los días hábiles el promedio diario de pasajeros pasó de 8.373.327 en julio de 2025 a 6.925.384 en julio de 2026, una disminución del 17,3 por ciento. En los sábados, la caída fue más pronunciada: de 5.619.989 pasajeros promedio por día se pasó a 4.425.631, una baja del 21,3 por ciento. Los domingos concentraron la mayor retracción del mes. El promedio de pasajeros pasó de 3.185.224 en julio de 2025 a 2.046.404 en julio de 2026, lo que implica una reducción del 35,8 por ciento. Se trata de la caída porcentual más alta entre todos los tipos de día relevados por Aaeta para el período analizado.

Aaeta desagrega, además, los datos por jurisdicción, tomando como referencia el promedio de pasajeros por día hábil. En la ciudad de Buenos Aires (CABA), el promedio pasó de 781.136 pasajeros en julio de 2025 a 725.106 en julio de 2026, una baja del 7,2 por ciento, la más moderada de las tres jurisdicciones.

La retracción más marcada se dio en las líneas de la provincia de Buenos Aires, ya que el promedio pasó de 4.338.816 a 3.355.781 pasajeros por día hábil, una baja del 22,6 por ciento.

La caída en la cantidad de pasajeros se dio en un contexto de aumentos significativos en el valor del boleto de colectivo pagado con tarjeta SUBE registrada. En julio de 2025, el boleto en las líneas de jurisdicción nacional costaba $451,01, mientras que en CABA el valor era de $488,70 y en PBA de $489,61. Un año después, en julio de 2026, esos valores treparon a $742,81 en líneas nacionales, $820,99 en CABA y $1.063,98 en PBA.