Lourdes Fernández se cansó de las críticas sobre su cuerpo y respondió con todo: "Gordofóbicos"

A través de un extenso posteo, Lourdes Fernández reveló cómo la afectan los cuestionamientos constantes sobre su cuerpo y comentó algunos de los problemas de salud que la llevaron a tener cambios en su aspecto.

La publicación no pasó inadvertida y llegó a El Run Run del Espectáculo, donde el panel analizó tanto las críticas que viene recibiendo la cantante como la contundencia de su respuesta.

El tema rápidamente dividió opiniones y abrió una discusión sobre cómo los famosos deberían reaccionar frente a las agresiones que reciben en las redes sociales.

Lowrdez Fernández utilizó sus redes sociales para responder a los comentarios sobre su aspecto y explicar el complejo proceso personal y de salud que atravesó.

Lourdes Fernández respondió a las críticas sobre su cuerpo

La cantante de Bandana volvió a quedar en el centro de la atención luego de realizar un fuerte descargo en sus redes sociales. La cantante decidió responder a los usuarios que, desde hace tiempo, realizan comentarios sobre su peso y los cambios que experimentó su cuerpo, una situación que aseguró que le genera una fuerte presión.

Lejos de limitarse a cuestionar las agresiones, decidió contar qué hay detrás de su transformación física. Según explicó, debieron extirparle el útero, atravesó complicaciones y posteriormente tuvo que realizar tratamientos con corticoides y otros medicamentos. A esto se sumaron diferentes problemas personales que debió afrontar.

La artista también reconoció que los cuestionamientos externos se combinan con sus propias dificultades para aceptar los cambios. "La presión que ejercen sobre mí, más la que yo siento por sentirme, valga la redundancia, en un cuerpo que no me gusta, es una mierda", expresó.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra quienes dejan ese tipo de mensajes en sus publicaciones. "Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta", lanzó, y cerró su descargo calificándolos como "Pelotubers, gordofóbicos"

Las palabras de la cantante tuvieron repercusión y El Run Run del Espectáculo abordó lo sucedido durante su emisión. Luego de leer el mensaje completo al aire, el panel puso el foco en las agresiones que pueden recibir las personas cada vez que se exponen en las plataformas digitales.

Sin embargo, el análisis rápidamente derivó en un debate sobre la forma que eligió Lourdes para defenderse. Pablo Gómez de Olivera fue uno de los primeros en plantear una posición diferente:, preguntó en referencia a los insultos incluidos en la publicación.

Lorena Paola salió al cruce de esa interpretación y sostuvo que la reacción debía entenderse a partir del hostigamiento que venía recibiendo. "Si te agredieron o te dijeron de todo, ¿no te defendés?", planteó la panelista.

La integrante de Bandana volvió a poner el foco en la presión que generan las opiniones sobre los cuerpos ajenos y pidió terminar con este tipo de cuestionamientos.

Lee, presentada como psicóloga del panel, consideró por su parte que la artista podría elegir una forma "un poquito más suave" de manifestarse en futuras publicaciones. En la misma línea, sostuvo que responder una agresión tampoco contribuía a solucionar el problema.

El episodio se suma a un año especialmente intenso para Lourdes Fernández. Además de su regreso a Bandana y la serie de shows que se encuentran realizando en Argentina, la artista fue noticia por las denuncias que realizaron su familia y amigos contra su expareja, Leandro García Gómez, a quien acusan de haber ejercido violencia de género en reiteradas oportunidades.

La palabra de Flor de la V

Quien no se quedó afuera del debate en torno a los estereotipos propiciados en la pantalla de los cuerpos es Flor de la V, quien desde su programa fustigó a los estándares de los reality show.

En ese sentido, sostuvo que es difícil que alguien que "no pertenezca al común denominador de la hegemonía forme parte hoy de un grupo pop, porque eso sigue habiendo, sigue habiendo prejuicios. Mientras vaya... siga predominando, va a ser difícil que la gente no opine, porque lamentablemente hablamos de inclusión, pero la inclusión no existe, es una mentira".















