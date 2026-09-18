Lunes 21 de septiembre: ¿El Día del Estudiante es feriado en Argentina?

El lunes 21 de septiembre se celebra en toda la Argentina el Día del Estudiante, una fecha que tradicionalmente reúne a miles de jóvenes en plazas, parques y espacios verdes para festejar al aire libre.

Al caer en el inicio de la semana laboral, surge de manera recurrente la duda sobre el impacto de esta jornada en el calendario oficial de feriados.

La respuesta normativa es clara: no es feriado nacional ni día no laborable. Para el sector comercial, industrial, financiero y la administración pública en general, la jornada se desarrolla con la actividad y los horarios habituales.

Sin embargo, el panorama cambia dentro del sistema educativo. Durante esta fecha rige un asueto escolar que alcanza a los establecimientos de nivel secundario y a la mayoría de las instituciones universitarias y terciarias de todo el país, permitiendo a los alumnos tener un día libre sin dictado de clases.

El motivo histórico de la celebración





A diferencia de lo que se cree popularmente, la elección de la fecha no responde a una razón azarosa, sino a un hecho histórico.

El Día del Estudiante se estableció formalmente en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿El Día del Estudiante es feriado en Argentina?

La fecha rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, figura clave en la alfabetización y la expansión de la educación pública e impulsora de más de 800 escuelas en el país.

El 21 de septiembre de 1888 fue el día exacto en que sus restos mortales repatriados arribaron a Buenos Aires desde Asunción, Paraguay, donde había fallecido días antes (hecho que se conmemora cada 11 de septiembre con el Día del Maestro).

La coincidencia con el Día de la Primavera





El festejo estudiantil coincide en el calendario con el Día de la Primavera, aunque se trata de dos acontecimientos sin vinculación directa entre sí: